Важная встреча в Белом доме состоится уже завтра.

Президент Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил представитель Белого дома, встреча пройдет в понедельник днем в Белом доме, передает ABC News.

Примечательно, что эта встреча пройдет буквально через два дня после переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Встреча Зеленского и Трампа

Вчера стало известно, что Трамп ждет у себя зеленского для обсуждения будущих шагов по завершению войны.

Вчера Зеленский сообщил, что готовится к встрече с Трампом. "Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", – прокомментировал он.

А 9 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущее Украины не может решаться без участия украинцев. Также он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку на карту поставлена их собственная безопасность.

