Состояние гражданских самолетов РФ поддерживает только авиационній каннибализм, - эксперт

По словам эксперта Богдана Долинце, Россия могла похитить 18 самолетов, которые в прошлом году просили аварийную посадку.

Из-за нехватки иностранных запчастей российские производители пытаются спасти коммерческие пассажирские перевозки с помощью так называемого авиационного каннибализма, но и это не очень помогает в ремонте самолетов. Об этом в эфире телемарафона рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

Его попросили прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что из-за санкций в РФ гражданская пассажирская авиация идет к коллапсу - там смогли изготовить только 1 из 15 запланированных коммерческих самолетов.

По словам эксперта, это позволяет оценить способности России производить новые самолеты в условиях санкций. Во-вторых, отметил Долинце, еще до полномасштабного вторжения в Украину, Москва планировала до 2025 года изготовить 171 самолет, но этого не произошло.

"Мы видим, что эти планы были существенно скорректированы - сокращены почти в 10 раз. И несмотря на это планы удалось выполнить лишь на 5% - был выпущен лишь один самолет", - сказал Долинце.

Эксперт пояснил, что в РФ производство коммерческих самолетов остро зависит от поставок иностранных компонентов. В частности, пассажирский российский самолет Superjet на 50% состоит из запчастей, которые изготавливаются за рубежом. Критическим компонентом, по данным эксперта, являются двигатели, которые ранее изготавливались во Франции. А свои пассажирские борта Ил-114 и МС-21 Россия не способна запустить в серийное производство.

По данным Долинце, Москве для получения собственных двигателей нужно совершенствовать производство еще в течение двух лет, но неизвестно, произойдет ли это. Ведь, добавляет специалист, такие планы были в РФ еще несколько лет назад.

"Если говорить о строительстве, мы видим, что из-за значительного дефицита компонентов большая часть самолетов, точнее их фюзеляжей, стоит на заводах по производству. Авиапроизводители не могут завершить эти самолеты", - рассказал Долинце.

Он добавил, что из-за проблем с запчастями ежегодно 40-50 самолетов россияне также вынуждены выводить из эксплуатации.

"Даже существующий авиационный каннибализм (установка деталей, которые снимаются с других самолетов, - УНИАН) не позволяет поддержать возможность продолжить эксплуатацию этих воздушных судов... С такими темпами уже не менее 100 судов выведено из эксплуатации за эти годы. Из-за этого стоимость билетов в среднем выросла на 15%. В последующие 2-4 года дефицит воздушных судов в России может стать критическим", - считает Долинце.

Как он отметил, этот дефицит приведет к сокращению сети перевозок и увеличению стоимости на билеты на определенных маршрутах до 50%.

По данным Долинце, по разным оценкам, от 30 до 100 бортов в РФ стали жертвами авиационного каннибализма, и потребность в нем у россиян очень острая.

"России в течение 2024 года фактически пришлось угнать 18 воздушных судов. По разным данным, на территории РФ фактически исчезли 18 самолетов, которые летели из других стран, запросили аварийную посадку на территории России и больше оттуда никогда не возвращались. Скорее всего, это была одна из схем получения самолетов для их дальнейшего разбора - использование для авиационного каннибализма", - предположил эксперт.

В РФ строительство самолетов превращается в долгострои

Как писал УНИАН, в РФ, на Иркутском авиационном заводе, собрали первый "полностью импортозамещенный" пассажирский самолет МС-21 и начали его приемо-сдаточные испытания. После их окончания борт отправят на летно-испытательную станцию для прохождения заводских доводочных испытаний. Самолет превратился в долгострой - в 2009 году серийное производство МС-21 предполагалось начать в 2016 году, однако его неоднократно откладывали.

