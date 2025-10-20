По его словам, Кремль фактически потерял свои энергетические позиции в Европе.

Россия потеряла энергетические возможности в Европе, сейчас США заполняют эту нишу и планируют инвестиции в Украину. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам 19 октября, сообщает РБК-Украина.

Как отметил глава государства, Кремль фактически потерял свои энергетические позиции в Европе.

"Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам", - сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, Украина также сделала свой вклад в этот процесс:

"Безусловно, Украина помогла".

В то же время, Зеленский рассказал, что американские энергетические компании планируют выйти на украинский рынок.

Один из примеров, как проинформировал президент, - это двусторонний газовый проект с американцами.

"Как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого", - пояснил он.

Глава государства добавил, что этот проект уже был представлен в Белом доме и американским компаниям.

"Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - подчеркнул Зеленский.

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, руководство Европейского Союза хочет ввести новый санкционный инструмент для противодействия так называемому "теневому танкерному флоту" России.

В частности, дипломатический орган Европейского Союза, Европейская служба внешних действий (ЕВС), призывает государства-члены поддержать морскую декларацию, которая позволит организовывать проверки танкеров российского "теневого флота" в сотрудничестве с государствами, под флагами которых формально ходят эти суда. Документ предлагает заключить соглашения между ЕС и так называемыми государствами флага, чтобы европейцы могли осуществлять "предварительно санкционированные высадки на борт для проверок".

Это должно в частности решить проблему увеличения количества случаев фейковой регистрации танкеров под флагами стран, которые не давали на это разрешения.

Вас также могут заинтересовать новости: