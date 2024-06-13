Канада также запретила экспорт станков с числовым программным управлением, которые россияне могут использовать для производства оружия.

Власти Канады объявили о введении дополнительных санкций против 11 физических и 16 юридических лиц из РФ, причастных к прокремлевской дезинформации и пропаганде.

Об этом говорится на сайте канадского Министерства иностранных дел (МИД). В сообщении указано, что меры направлены против лиц, "причастных к операциям по дезинформации и пропаганде". "Они также включают предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют ключевые технологии и электрокомпоненты для поддержки военных усилий России", - уточняется в сообщении МИД Канады.

В санкционный список попали:

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глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов;

член общественной палаты Екатерина Мизулина;

медиаменеджер Арам Габерлянов, который стоит за российскими проектами LifeNews, газета "Известия";

депутат госдумы Борис Громов;

депутат госдумы Александр Сидякин;

авиакомпания "Победа";

АО "Электроагрегат";

АО "Электроавтоматика";

Новороссийское морское пароходство;

Российская национальная перестраховочная компания;

"Российская газета";

телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 2" и сайт ZaMedia - российские СМИ на оккупированных территориях Украины;

Voice of Europe ("Голос Европы"), подконтрольный Виктору Медведчуку;

Учебный центр МВД РФ в Манагуа (Никарагуа).

Кроме того, Канада ввела санкции против компаний, которые помогают РФ избегать ограничений. В частности, речь идет о доступе к подсанкционным товарам и продаже нефти выше установленной G7 предельной цены.

Канада также запретила экспорт станков с числовым программным управлением, которые россияне могут использовать для производства оружия.

Антироссийские санкции

С момента полномасштабного нападения на Украину ряд стран ввели против РФ санкции. В частности, среди стран, которые ввели ограничительные меры Канада, США, Евросоюз, Япония и другие.

27 мая стало известно, что ЕС ввел новые санкции против РФ, которые касаются как ряда лиц, так и содержат определенные ограничения, в частности по поставкам в РФ оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

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