Власти Канады объявили о введении дополнительных санкций против 11 физических и 16 юридических лиц из РФ, причастных к прокремлевской дезинформации и пропаганде.
Об этом говорится на сайте канадского Министерства иностранных дел (МИД). В сообщении указано, что меры направлены против лиц, "причастных к операциям по дезинформации и пропаганде". "Они также включают предприятия российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют ключевые технологии и электрокомпоненты для поддержки военных усилий России", - уточняется в сообщении МИД Канады.
В санкционный список попали:
- глава министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов;
- член общественной палаты Екатерина Мизулина;
- медиаменеджер Арам Габерлянов, который стоит за российскими проектами LifeNews, газета "Известия";
- депутат госдумы Борис Громов;
- депутат госдумы Александр Сидякин;
- авиакомпания "Победа";
- АО "Электроагрегат";
- АО "Электроавтоматика";
- Новороссийское морское пароходство;
- Российская национальная перестраховочная компания;
- "Российская газета";
- телеканалы "Таврия ТВ" и "Мариуполь 2" и сайт ZaMedia - российские СМИ на оккупированных территориях Украины;
- Voice of Europe ("Голос Европы"), подконтрольный Виктору Медведчуку;
- Учебный центр МВД РФ в Манагуа (Никарагуа).
Кроме того, Канада ввела санкции против компаний, которые помогают РФ избегать ограничений. В частности, речь идет о доступе к подсанкционным товарам и продаже нефти выше установленной G7 предельной цены.
Канада также запретила экспорт станков с числовым программным управлением, которые россияне могут использовать для производства оружия.
Антироссийские санкции
С момента полномасштабного нападения на Украину ряд стран ввели против РФ санкции. В частности, среди стран, которые ввели ограничительные меры Канада, США, Евросоюз, Япония и другие.
27 мая стало известно, что ЕС ввел новые санкции против РФ, которые касаются как ряда лиц, так и содержат определенные ограничения, в частности по поставкам в РФ оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.