В перечень оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, входит, в частности огнестрельное оружие, боеприпасы и соответствующие аксессуары к ним.

Евросоюз ввел новые санкции против РФ, которые касаются как ряда лиц, так и содержат определенные ограничения, в частности по поставкам в РФ оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Как отмечается в Официальном журнале Евросоюза, Совет ЕС принял решение, которое устанавливает рамки для целенаправленных ограничительных мер, учитывая ситуацию в России и внутренние репрессии в ней.

Отмечается, что запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, независимо от того, происходит ли оно из ЕС, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования на российской территории.

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В перечень оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, входит, в частности огнестрельное оружие, боеприпасы и соответствующие аксессуары к ним; бомбы и гранаты, а также другие взрывчатые вещества; колючая проволока, военные ножи, боевые ножи и штыки с длиной лезвия более 10 см.

Также запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать оборудование, технологии или программное обеспечение, которое, в частности, касается оборудования для распознавания/обработки речи.

Кроме того, запрещается, в частности предоставлять финансирование или финансовую помощь, включая, в частности гранты, займы и страхование экспортных кредитов, а также страхование и перестрахование, связанные с таким оборудованием.

Отмечается, что ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и внутренних репрессий в РФ.

Учитывая серьезность ситуации, Совет ЕС считает, что 19 физических лиц и одно юридическое лицо должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются санкции.

В этом перечне, в частности судья Верховного суда РФ Николай Дубовик. Отмечается, что на своей должности он отказался рассматривать кассационную жалобу российского оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о "клевете на ветерана", и что он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России из-за нарушения свободы убеждений и их выражения.

Кроме того, в перечне есть и другие судьи, связанные с делом Навального. Также в нем и российская Федеральная служба исполнения наказаний.

Антироссийские санкции

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что новые санкции США против РФ, о которых они объявили 1 мая, касаются более 280 субъектов. Они направлены против российского военно-промышленного комплекса, программ разработки и производства химического и биологического оружия, а также субъектов из юрисдикции третьих странах, которые помогают России приобретать ключевые ресурсы для производства вооружения.

В санкционный список вошли, в частности три должностные лица российских исправительных колоний ИК-2 и ИК-3, которые связаны со смертью Навального.

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