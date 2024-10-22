По словам эксперта, для того, чтобы санкции имели влияние на РФ, нужно время.

Аргумент о том, что санкции против РФ не работают, поэтому нет смысла беспокоиться, является "обычным пропагандистским ходом Путина", который имеет целью подорвать поддержку ограничений в США и странах Европы. Об этом пишет автор Стефани Бейкер для Bloomberg.

"Сразу после полномасштабного вторжения звучали слишком оптимистичные прогнозы, что беспрецедентные шаги приведут к краху российской экономики. Этого не произошло. Кремль оправился благодаря высокой цене на нефть, которая является основой российской экономики", - отметила она.

По словам эксперта, страны "Большой семерки" пытались подорвать поток денег на нефть, а именно установили верхний предел цены на российскую нефть и запретили западные услуги для нефти. Это действовало в течение нескольких месяцев, однако затем РФ собрала теневой флот танкеров для перевозки нефти в Азию, а Индия поглощала поставки.

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"Столкнувшись с жестким контролем за экспортом американских и европейских технологий, Россия использовала подставные компании в Китае, Гонконге и Индии для импорта микросхем, необходимых ей для производства высокоточного оружия. В ответ Вашингтон начал играть в "кошки-мышки", чтобы закрыть лазейки, нацелившись на посредников, участвующих в торговле нефтью, золотом и технологиями", - напомнила Бейкер.

Автор издания отметила, что 17 октября Великобритания внесла в черный список еще 18 танкеров, таким образом общее количество российских судов, попавших под западные санкции, составило 90. В то же время как отметила Бейкер, "Кремль получил выгоду от слабого правоприменения", также она подчеркнула:

"Путин хотел бы, чтобы мир считал, что санкции стоят США и Европе больше, чем России. Но для того, чтобы санкции имели влияние, нужно время. Российская экономика начинает испытывать давление растущей изоляции в сочетании с рекордными расходами Путина на войну. Инфляция упорно держится на высоком уровне - 8,6%, что заставляет центральный банк повысить процентные ставки до 19%".

Также она отметила, что дефицит рабочей силы в России непрерывный, ведь Кремль ищет людей для войны в Украине. Ссылаясь на прогнозы Александра Исакова из Bloomberg Economics, Бейкер добавила, что Россия приближается к замедлению темпов роста, а уже в 2025 году эти темпы упадут до 1,2%.

"Санкции, безусловно, являются одной из причин замедления. Капитала меньше, заимствования ограничиваются только местными сбережениями, тогда как торговые расчеты являются более дорогими и требуют больше времени, что эквивалентно увеличению оттока капитала", - объяснил Исаков.

По словам автора Bloomberg, медленное введение санкций только позволило российскому диктатору "приспособиться и получить выгоду".

"Если Трамп или Камала Харрис действительно хотят заставить Путина отступить, они могут резко усилить экономическую войну, чтобы лишить Кремль ресурсов: снизить верхний предел цены на нефть, внести в черный список большую часть теневого нефтяного флота и наложить санкции на китайские банки за сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом, чтобы отпугнуть других от этого бизнеса", - считает Бейкер.

Эксперт подытожила, что для России в этом вопросе нефть является ключевым фактором, ведь только в июле 2024 года РФ заработала 17,1 млрд долларов доходов от экспорта нефти.

"Но усиление санкций может снизить эту цифру. Как отметил мой коллега Джулиан Ли, беспокойство о последствиях сначала оттолкнуло покупателей от использования судов из черного списка в начале этого года. Но отсутствие действий поощрило Россию загрузить по меньшей мере 21 танкер, попавший под санкции, в период с конца апреля до начала октября. Санкции не работают так хорошо, как могли бы, но пришло время прекратить выкручиваться и ударить Путина в самое больное место", - написала Бейкер.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введенных санкций достаточно, чтобы разрушить экономику РФ, однако они должны работать. По его словам, проблема заключается в том, что их обходят.

"Есть страны, которые дают возможность их обходить. Есть энергетические санкции, которыми можно просто остановить энергетику Российской Федерации. Здесь надо объединение Соединенных Штатов, ЕС и не будем говорить конкретно - некоторых представителей Ближнего Востока. Они могут договориться и в разы уменьшить прибыль на энергетике Российской Федерации", - считает глава государства.

Также сообщалось, что министерство финансов США заявило о введении санкций против одного физического и трех юридических лиц, в частности, из Китая, ведь они причастны к производству российских ударных дальнобойных БпЛА "Гарпия".

"Это первые санкции США, введенные против предприятий Китая, которые непосредственно разрабатывают и производят целые системы вооружений в партнерстве с российскими фирмами", - отметили на сайте министерства.

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