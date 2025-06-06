Нардеп утверждает, что нельзя допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет.

В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.

"На заседании Комитета представители Министерства обороны и Генерального штаба согласились с авторами законопроекта о добровольной службе для мужчин в возрасте 60+ и выразили желание, чтобы мы приняли его в первом чтении. Ко второму чтению мы предусмотрим те предохранители, которых опасаются военные", - сказал он в эфире Еспресо.

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Вениславский утверждает, что нельзя допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет. Потому что целью заключения контракта для них может быть получение денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения.

По словам нардепа, поскольку количество желающих таких мужчин может быть значительным, на комитете Рады было достигнуто решение о том, что "предохранители будут предусмотрены, и это будет очень ограниченный круг лиц".

Речь идет прежде всего об уникальных специалистах, которых в Украине крайне мало и которые крайне необходимы для усиления нашей обороноспособности. Вениславский добавил:

"Это не будет массовое явление. К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны. То есть не будет так, что каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт. Решение будет приниматься исключительно на усмотрение военного руководства - и только на самом высоком уровне, чтобы предотвратить возможные злоупотребления".

Мобилизация мужчин 60+

Ранее народный депутат Украины Роман Костенко раскрыл детали относительно возможных контрактов с ВСУ украинцам после 60 лет. По его словам, в ВР зарегистрировали законопроект, который предоставляет возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что если будут четко прописаны ограничения в законе о мобилизации людей в возрасте 60+, то он является абсолютно нормальным и имеет смысл.

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