Уже введенных санкций достаточно, чтобы разрушить экономику Российской Федерации. Но эти санкции должны работать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в эфире телемарафона.
Так, на вопрос, как дальше разрушать российскую экономику, Зеленский заявил, что надо просто выполнять санкции.
"Проблема в том, что их обходят. Есть страны, которые дают возможность их обходить. Есть энергетические санкции, которыми можно просто остановить энергетику Российской Федерации. Здесь надо объединение Соединенных Штатов, ЕС и не будем говорить конкретно - некоторых представителей Ближнего Востока. Они могут договориться и в разы уменьшить прибыль на энергетике Российской Федерации", - подчеркнул президент.
Ситуация в российской экономике
Как сообщал УНИАН, зарубежные экономисты считают, что полномасштабная война против Украины - это единственное, что не дает России скатиться в рецессию. Российская экономика сейчас поддерживается благодаря большим государственным расходам, однако это не может продолжаться вечно. В следующем году РФ выделит рекордные 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, что должно помочь стимулировать ее экономику.
При этом Россия столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Военные заводы открывают десятки тысяч вакансий, но найти рабочих не могут, несмотря на предложение больших зарплат.