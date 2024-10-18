В частности, надо, чтобы ряд стран договорились о введении энергетических санкций, и нашли пути выполнения тех ограничительных мер, которые России удается обходить.

Уже введенных санкций достаточно, чтобы разрушить экономику Российской Федерации. Но эти санкции должны работать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Так, на вопрос, как дальше разрушать российскую экономику, Зеленский заявил, что надо просто выполнять санкции.

"Проблема в том, что их обходят. Есть страны, которые дают возможность их обходить. Есть энергетические санкции, которыми можно просто остановить энергетику Российской Федерации. Здесь надо объединение Соединенных Штатов, ЕС и не будем говорить конкретно - некоторых представителей Ближнего Востока. Они могут договориться и в разы уменьшить прибыль на энергетике Российской Федерации", - подчеркнул президент.

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Ситуация в российской экономике

Как сообщал УНИАН, зарубежные экономисты считают, что полномасштабная война против Украины - это единственное, что не дает России скатиться в рецессию. Российская экономика сейчас поддерживается благодаря большим государственным расходам, однако это не может продолжаться вечно. В следующем году РФ выделит рекордные 13,2 триллиона рублей на оборонный бюджет, что должно помочь стимулировать ее экономику.

При этом Россия столкнулась с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. Военные заводы открывают десятки тысяч вакансий, но найти рабочих не могут, несмотря на предложение больших зарплат.

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