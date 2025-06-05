Справиться с этой задачей будет непросто.

Головоломки и оптические иллюзии полюбились многим пользователям Интернета. Их регулярное решение способствует улучшению памяти, логического и критического мышления.

Задачки, где нужно найти конкретное слово, цифру или объект прекрасно проверяют вашу наблюдательность и внимательность к деталям. УНИАН подготовил для вас именно такое задание.

Ниже вы увидите коллаж с различными буквами, которые расположены в абсолютно хаотичном порядке. Кажется, что смысла здесь вообще нет, но это не так.

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Где-то среди этих букв мы спрятали слово "кран", и вы должны его найти. Справиться нужно очень быстро, ведь на ответ мы отвели всего 6 секунд. Вы готовы бросить вызов своим навыками?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, но не задерживайте взгляд на одном участке слишком долго. Помните, что время идет.

Что ж, шесть секунд, отведенных на поиск слова "кран", исчерпаны. Вам удалось заметить его среди "моря" букв? Если вы справились, вы действительно внимательный человек, от которого трудно что-то утаить. Этот навык непременно пригодится вам в жизни – как профессиональной, так и личной.

Если же вам не хватило времени, попробуйте поискать еще. Забудьте о таймере, сосредоточьтесь только на том, чтобы заметить нужное слово. Возможно, увеличьте изображение, чтобы немного упростить эту задачу.

Ответ:

Другие интересные задачи от УНИАН

Для тех, кому понравилось искать слово на картинке, предлагаем проверить свои силы в похожем задании. Вам нужно найти слово "коса". На решение этой оптической иллюзии у вас будет 7 секунд.

Если же хочется чего-то другого, почему бы не попробовать головоломку с подвохом. Удастся ли вам найти число 253 за 6 секунд?

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