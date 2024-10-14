Способность России экспортировать углеводороды также продолжает войну.

Западные страны должны ввести санкции против кораблей теневого флота Российской Федерации, с помощью которых России удается экспортировать нефть и зарабатывать средства на войну против Украины. Об этом на брифинге по итогам заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Люксембурге сказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что обход Россией санкций позволяет "поддерживать работу военной машины".

Как сказал Боррель, в ЕС видят прогресс в противодействии обхода Россией санкций, но надо прилагать больше усилий, потому что российское вооружение содержит западные электронные компоненты. Он отметил, что эту борьбу надо начинать внутри стран ЕС, и в частности, компаниям, которые экспортируют критические компоненты в третьи страны, необходимо повысить обеспечение должной осмотрительности:

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"Нам надо больше санкций против российского теневого флота. Способность России экспортировать углеводороды также продолжает войну. И количество кораблей этого теневого флота, который позволяет России продолжать экспортировать нефть без соблюдения ограничений - верхнего ценового предела, увеличивается".

В этой связи Боррель сказал, что надо поддержать предложение с целью усиления санкций против кораблей этого флота. Кроме того, необходимо продолжать обеспечивать Вооруженные силы Украины большими возможностями и усилить тренировочную миссию украинских солдат. С этой целью, как уверяет Боррель, мандат Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине будет продлен на следующие два года.

Также топ-дипломат ЕС добавил, что в конце концов надо найти консенсус относительно одобрения его предложения по разблокированию специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Боррель сообщил, что до конца срока своих полномочий может посетить Украину, но не желает этого делать, пока не будут разблокированы средства в рамках Фонда.

Теневой флот РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, издание Financial Times со ссылкой на доклад Киевской школы экономики писало, что объем российской нефти, которая вопреки санкциям Запада перевозится теневым флотом, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.

В частности, Россия увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции в отношении страховщиков и судоходных компаний, которые позволяют Москве обходить западные ограничения.

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