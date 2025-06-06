Власти Брянской области ситуацию пока никак не комментировали.

В российском Брянске ночь началась с мощных взрывов. Сообщается о "хлопках" в районе аэропорта.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Отмечается, что причиной, вероятно, является успешная атака со стороны Сил обороны Украины.

"Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ", – сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что также были слышны вторичные взрывы в том районе.

Власти Брянской области ситуацию пока никак не комментировали.

Тем временем в Сети уже публикуют фото и видео с моментами взрывов:

Удары по России

5 июня Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по району сосредоточения российского подразделения ракетных войск. В результате одна из пусковых установок ОТРК "Искандер" противника сдетонировала, а еще две, вероятно, были повреждены.

Говоря об атаках по территории страны-агрессора нельзя не упомянуть операцию "Паутина". 1 июня Служба безопасности Украины атаковала сразу несколько российских аэродромов. Были поражены десятки самолетов, в том числе и российские бомбардировщики Ту-95МС. Некоторые из них были снаряжены ракетами для ударов по Украине.

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