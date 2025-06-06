В российском Брянске ночь началась с мощных взрывов. Сообщается о "хлопках" в районе аэропорта.
Об этом пишут местные телеграм-каналы. Отмечается, что причиной, вероятно, является успешная атака со стороны Сил обороны Украины.
"Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ", – сказано в сообщении.
Отмечается, что также были слышны вторичные взрывы в том районе.
Власти Брянской области ситуацию пока никак не комментировали.
Тем временем в Сети уже публикуют фото и видео с моментами взрывов:
Удары по России
5 июня Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по району сосредоточения российского подразделения ракетных войск. В результате одна из пусковых установок ОТРК "Искандер" противника сдетонировала, а еще две, вероятно, были повреждены.
Говоря об атаках по территории страны-агрессора нельзя не упомянуть операцию "Паутина". 1 июня Служба безопасности Украины атаковала сразу несколько российских аэродромов. Были поражены десятки самолетов, в том числе и российские бомбардировщики Ту-95МС. Некоторые из них были снаряжены ракетами для ударов по Украине.