В частности, сообщается о попадании в здание в Соломенском районе столицы.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные населенные пункты Украины. Ночью 6 июня враг выпустил ударные дроны и крылатые ракеты.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. В нескольких регионах работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Обновлено 05:01: Начались отбои воздушной тревоги по областям.

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Обновлено 04:52: Отбой тревоги в г. Киев.

Между тем, Воздушные силы информируют, что ударные БпЛА фиксируются в Волынской, Ривненской и Сумской областях. Также группа вражеских БПЛА заходит на Харьковщину с севера.

Обновлено 04:49: В Дарницком районе Киева в результате российской атаки повреждены 2 автомобиля, заявил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Обновлено 04:45: В части областей объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено 04:39: Во Львовской области работает противовоздушная оборона.

Обновлено 04:38: Воздушные силы сообщают о крылатой ракете на Луцк и еще одной – курсом на Самбор (Львовская область).

Обновлено 04:33: Крылатая ракета летит на Львов.

Обновлено 04:32: Воздушные силы информируют о крылатой ракете во Львовской области, курс западный. В то же время в районе Дубно в Ривненской области фиксируют "Шахеды".

Обновлено 04:32: Воздушные силы информируют о крылатой ракете во Львовской области, курс западный.

Обновлено 04:26: Крылатая ракета фиксируется в Тернопольской области, вероятный курс – западный. Также есть информация о ракете на Луцк.

Обновлено 04:22: Крылатые ракеты пролетают мимо Хмельницкого, курсом на северо-запад, сообщают в Воздушных силах.

Обновлено 04:21: Ракеты фиксируются в воздушном пространстве Львовской области, заявил глава ОВА Максим Козицкий.

Обновлено 04:11: Крылатые ракеты зашли в Тернопольскую область.

Обновлено 04:05: По состоянию на этот момент все крылатые ракеты летят в западном направлении Они находятся в Киевской, Винницкой, Хмельницкой областях, говорят в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 04:03: Глава Киевской городской военной администрации сообщает, что в результате вражеской атаки повреждены пути метро между станциями "Дарница" и "Левобережная". Возгорания и пострадавших нет.

Обновлено 04:00: Крылатые ракеты фиксируются на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на запад. В то же время ракеты "Калибр" уже на Киевщине, направление движения – северо-западное.

Обновлено 03:56: В Тернополе снова раздаются взрывы. Также сообщается о взрывах в Луцке.

Обновлено 03:53: Под вражеским ударом находится и Киевская область. Последствия атаки фиксируются в трех районах.

По информации Киевской областной военной администрации (КОВА), в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Там выбиты окна, повреждены кровли.

Сообщений о пострадавших, к счастью, пока не поступало.

Обновлено 03:49: Крылатые ракеты "Калибр" из Николаевской области вошли в Кировоградскую, движутся в сторону Черкасской области.

Обновлено 03:47: Крылатые ракеты фиксируются на Киевщине, южнее Белой Церкви. По данным Воздушных сил, направление движения – Винница.

Обновлено 03:42: По состоянию на сейчас в Киеве подтверждена информация о трех пострадавших в результате атаки РФ мужчинах – в Голосеевском и Соломенском районе.

Двое из них госпитализированы. Одному оказали помощь на месте.

Обновлено 03:38: Ракеты "Калибр" фиксируются в Николаевской области – направляются на северо-запад.

Обновлено 03:35: Вражеский беспилотник фиксируется в воздушном пространстве Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Тем временем в Тернополе раздалась серия взрывов.

Обновлено 03:32: Ракеты из Херсонской области перелетели в Николаевскую. В то же время ракеты, которые фиксировались на Черниговщине, изменили курс на юг – в направлении Черкасс.

Обновлено 03:31: О крылатых ракетах в Херсонской области информируют Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 03:29: В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Киеве спасатели ликвидируют последствия российской атаки сразу на нескольких локациях.

В Соломенском районе произошло возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Проводятся работы по спасению людей. В настоящее время 3 человека спасены из квартиры на 11 этаже, дальнейшая работа продолжается. Также пожар возник в металлическом ангаре, на площади около 500 кв. м.

В Голосеевском районе произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Площадь пожара, как и информация о возможных пострадавших, уточняется.

Обновлено 03:27: По данным Воздушных сил, крылатые ракеты входят в Черниговскую область, курсом на Киев.

Обновлено 03:26: Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе предварительно произошло падение обломков на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место.

Обновлено 03:25: Столичные власти информируют, что поступают сообщения об обломках сбитых дронов и ракет в разных районах Киева.

"Оперативно – в Голосеевском и Деснянском. Без последствий. Прошу киевлян ни в коем случае не подходить к таким объектам. А в случае обнаружения – сразу звонить по телефону 101, 102. Сейчас атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Тимур Ткаченко.

Обновлено 03:23: Сообщается о взрывах в Луцке и Тернополе.

Обновлено 03:19: Воздушные силы сообщают о фиксации крылатых ракет в Сумской области, курсе на юг. Впоследствии уточнили, что курс на запад.

Обновлено 03:18: В Киеве уже трое пострадавших в результате атаки РФ. Двое из них были госпитализированы.

Обновлено 03:11: В Соломенском районе Киева попадание в жилой дом. Предварительно есть один пострадавший, заявил председатель Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Сергей Мовенко.

В то же время глава КГВА Ткаченко сообщил, что в результате российской атаки в Шевченковском районе произошел пожар в зоне нежилой застройки.

Обновлено 03:04: Зафиксированы пуски ракет "Калибр".

Обновлено 02:59: По данным Воздушных сил ВСУ, группы вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях несколько заходит в Тернопольскую с востока.

Обновлено 02:54: В Голосеевском районе Киева в результате вражеской атаки есть повреждения на территории рядом с АЗС, заявил Тимур Ткаченко. Сообщения об обломках сбитых вражеских целей фиксируют в Деснянском и Дарницком районе.

"К сожалению, имеем предварительно двух пострадавших в результате российской атаки. Уточняем", – добавил он.

Обновлено 02:47: Зафиксировано падение обломков на трамвайных путях в Деснянском районе столицы.

Обновлено 02:43: В Киеве медики госпитализировали одного пострадавшего в Соломенском районе. Тем временем в окрестностях Чернигова зафиксирован взрыв баллистических ракет. Сообщается о взрывах в Луцке.

Обновлено 02:41: В воздухе находятся несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС противника. Вероятно, были произведены пуски ракет, заявили в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 02:37: Падение обломков произошло в Голосеевском районе. Спасатели и медики направляются на место, сообщил Кличко.

Между тем, Ткаченко говорит, что российские цели продолжают заходить в воздушное пространство столицы.

"Имеем движение целей в окрестностях также в направлении Киева. Столица под комбинированной атакой. Наши расчеты ПВО делают все возможное. Но должны беречь друг друга! Находитесь в безопасности", – заявил он.

Обновлено 02:30: По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по обычному учебному заведению в Соломенском районе.

"Такой у них стиль. Жилые дома, социальная инфраструктура", – подчеркнул глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Затем он добавил, что последствия вражеской атаки фиксируют и в Святошинском районе столицы.

Обновлено 02:24: Виталий Кличко сообщает о взрывах на Оболони. Работает ПВО.

Между тем, Воздушные силы информируют, что все группы ударных БпЛА движутся в западном направлении и постепенно уничтожаются противовоздушной обороной.

Обновлено 02:21: Мощный взрыв прогремел в Киеве.

Обновлено 02:17: О движении баллистики с севера информируют Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 02:12: На Левом берегу Киева энергетики частично восстановили электроэнергию.

Тем временем добавилась угроза ударов с применением баллистического вооружения.

Обновлено 02:04: Тимур Ткаченко информирует, что россияне бьют по жилищной инфраструктуре Киева. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку.

"Есть возгорание. Спасатели направляются на место. Уточняем последствия", – сказал он.

Обновлено 01:56: Глава КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что на Левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

"Также, по уточненной информации, в результате атаки имеем пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе. Атака продолжается. На связи с председателями РГА. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия. Киевляне, атака коварна, как и все. укрытиях!" – написал он в телеграм-канале.

Обновлено 01:51: Кличко сообщает о вызове медиков в Дарницкий район.

"Предварительно, пылает на 17 этаже жилого дома. Спасатели и медики направляются на место", – заявил он.

Также в Соломенском районе произошел пожар на месте падения обломков. Экстренные службы на месте.

Обновлено 01:46: В Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается, заявил Ткаченко.

Мэр Кличко сообщает о пожаре в Голосеевском районе. Он также добавил, что на Оболони снова работает ПВО.

Обновлено 01:34: Падение обломков вражеской цели фиксируется и в Дарницком районе Киева – на открытой территории.

"Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место следуют службы", – заявил Ткаченко.

Обновлено 01:28: Глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе Киева. Подробности устанавливаются.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко информирует, что в Соломенском районе зафиксирован вызов медиков. Бригада следует на место.

"На Оболони работает ПВО. Вражеские БПЛА заходят на город со стороны Вышгорода и Борисполя", – добавил он.

Обновлено 01:18: Начальник Черниговской ГВА Брижинский уточнил сообщение о вероятном попадании дрона в многоэтажку:

"Взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома", – написал он.

Обновлено 01:16: Основная масса шахедов в северных и центральных областях Украины – в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской, говорят в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 01:12: Вражеские дроны один за другим фиксируются на подступах к столице с нескольких направлений и воздушном пространстве города. Такое заявление сделал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Громко в разных частях Киева. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" – добавил он.

Обновлено 01:10: Несколько групп вражеских БПЛА приближаются к Виннице.

Обновлено 01:07: В Киеве слышны сильные взрывы. Воздушные силы информируют о фиксации нескольких "Шахедов" над столицей.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в 00:53 сообщал, что Чернигов находится под атакой "Шахедов".

"Предварительно есть попадание в многоэтажку. Информация уточняется", – написал он в телеграм-канале.

Кроме того, по состоянию на 01:00 военные информировали о пролете крылатой ракеты над Киевской областью, курс – на Житомирщину.

Об угрозе ракетного удара сообщает и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Атаки РФ по Украине

5 июня российские террористы полностью разрушили авиабомбами здание Херсонской областной государственной администрации. Враг атаковал его дважды – разрушений, вызванных утром, россиянам не хватило, поэтому днем они нанесли повторный удар.

Прошлой ночью враг также ударил дронами по многоэтажкам в Харькове. К счастью, обошлось без погибших, но было много пострадавших, в частности – беременная женщина.

В то же время в Прилуках россияне убили семью начальника пожарной части. Погибли его дочь, внук и жена. Мужчина приехал на вызов тушить пожар в своем же доме.

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