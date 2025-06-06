По словам миллиардера, введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Американский миллиардер Илон Маск сделал ряд новых громких заявлений на фоне публичного скандала с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

В частности, в соцсети Х Маск поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент, а должность президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс.

Маск также прогнозирует, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

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Кроме того, на фоне заявления американского лидера об отмене государственных контрактов Маска, миллиардер объявил, что его компания SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon".

Стоит отметить, что Dragon 1 – это частный, частично многоразовый беспилотный транспортный космический корабль, разработанный SpaceX в рамках программы НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS). Он предназначен для доставки полезного груза на Международную космическую станцию. Примечательно, что по состоянию на 2020 год Dragon 1 был единственным в мире грузовым космическим кораблем, возвращающим грузы с Международной космической станции на Землю.

Маск также сделал репост видео, на котором видно Трампа и Джеффри Эпштейна вместе в 1992 году. Примечательно, что этот пост появился на фоне заявления американского миллиардера о том, что Трамп якобы является фигурантом "файлов Эпштейна" – речь американского финансиста, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

Ссора между Маском и Трампом

Еще несколько месяцев назад между Дональдом Трампом и Илоном Маском были довольно теплые отношения. Трамп защищал миллиардера от нападок активистов, сын Маска посещал кабинет американского президента. Но идиллии пришел конец, когда Маск раскритиковал закон Трампа о налогах и расходах и назвал его "отвратительной гадостью".

5 июня глава Белого дома заявил журналистам, что "разочаровался" в Маске. Позже он опубликовал пост, где прокомментировал ситуацию:

"Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его EV Mandate, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (о чем он знал месяцами, что я собираюсь сделать!), и он просто сошел с ума!" – написал Трамп. Миллиардер назвал эти слова ложью.

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