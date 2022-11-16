В беспилотниках из Ирана также есть и украинские детали.

Детали более 30 европейских и американских компаний обнаружили в дронах-камикадзе Shahed-136, которые Россия купила у Ирана. Больше всего использовали американских запчастей.

В расследовании Trap Aggressor указано, что инженеры разобрали дрон, которые украинские военные сбили 13 октября над Черным морем в районе Одессы. При падении была потеряна боевая часть беспилотника, но остальные детали – остались на месте.

"Заряд взрывчатки вместе с оптикой для точной атаки размещены в передней части БПЛА. Камикадзе запускаются с грузовика из залпового огня, могут летать со скоростью более 185 километров в час. Российская армия переименовала самолет в Герань-2, чтобы замаскировать иранское происхождение этого оружия", - говорится в материале.

По данным расследователей, почти все компоненты иранского беспилотника - американского или европейского происхождения. При этом единственная деталь иранского производства - силовая установка или двигатель.

"Компания-производитель - иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO). Специализируется на производстве компонентов для беспилотников, а также на импорте и экспорте коммерческих товаров. По данным Министерства финансов США, MADO закупала двигатели БПЛА для организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции. 29 октября 2021 года Министерство финансов США наложило санкции на компанию и ее директоров за закупку двигателей и деталей для военной промышленности Ирана, заморозили ее активы под юрисдикцией США. Эти же санкции распространяются и на иностранные стороны, которые способствуют транзакциям организации или иным образом ей помогают", - указали в Trap Aggressor.

Украинские разведчики установили более 30 европейских и американских компаний:

сервопривод - американской Hitec USA Group;

элементы питания - японской Panasonic;

керамическая антенна - кандской Tallisman.

"Плата управления собрана из японских и американских деталей. Плата блока питания из немецких и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор". Платы, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники производства печально известной компании Texas Instruments, которая продолжала работать в России после аннексии Крыма и агрессии на Донбасс в 2014 году", - отметили расследователи

Ранее детали Texas Instruments были найдены в российских Искандерах. При этом самой компании заявили, что напрямую в РФ ничего не поставляют.

Эксперты из Независимой антикоррупционной комиссии обратились к представителям более 35 компаний, чьи детали нашли в иранских дронах, но ответили лишь три. По словам менеджера по адвокации и коммуникации НАКО Виктории Вишневской, в ответах были лишь отписки.

Кроме того, украинские разведчики обнаружили в беспилотниках из Ирана детали, произведенные в Украине. Речь идет об электрическом реле, которое производит Харьковский государственный завод "Радиореле". Предприятие на данный момент находится в подчинении Фонда госимущества Украины.

"В 2020-м из-за неэффективного управления его выставили на приватизацию. Впрочем, до сих пор инвестор так и не нашелся. А неизменный с 2007-го года директор Анатолий Донец продолжает управлять убыточным активом. Тогда же, в 2020-м, в интервью местным журналистам Донец жаловался, что еще в 2016-м они потеряли крупнейшие рынки сбыта - в России. Таким образом, он фактически подтвердил, что к тому времени украинская государственная компания вела торговлю со страной-агрессором. И именно таким образом, вероятно украинские детали оказались в иранском оружии, которое сейчас разрушает наши города и убивает гражданских", - подытожили в Trap Aggressor.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

В августе появилась иформация о покупке Россией дронов-камикадзе у Ирана. В Тегеране долго отрицали сделку, но позже глава МИД Ирана Хуссейн Амир Абдоллахиян признал поставку дронов-камикадзе для российской армии. По его словам, поставка якобы была за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Российские оккупанты применяют иранские беспилотники и по граждансим объектам,что уже привело к гибели людей.

1 ноября украинские разведчики сообщили, что Иран планирует поставить Москве партию из более 200 боевых дронов "Shahed-136", "Mohajer-6" и "Arash-2".

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