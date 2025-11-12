Премьер-министр Венгрии считает, что переговоры между Украиной и Россией находятся в тупике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина есть на повестке дня. Об этом он сказал в интервью ATV.

"То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже", - заверил политик.

По его словам, переговоры между Украиной и РФ в тупике, ведь Россия хочет захватить всю Донецкую область перед возможным заключением мирного соглашения.

Орбан добавил, что видел документы "Стамбульских договоренностей" 2022 года. Он отметил, что эти переговоры были близки к успеху, однако соглашение "сорвали англосаксы".

Саммит Трампа и Путина в Будапеште - что известно

Ранее СМИ писали, что Путин нашел козла отпущения после срыва Будапештского саммита. Им оказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который оказался в немилости у Кремля, ведь именно его считают виновником дипломатической неудачи.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Трампа и Путина сейчас не нужна. Он отметил, что сейчас есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования.

