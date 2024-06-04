Пророссийский президент Бразилии не только не поедет на саммит сам, но и не хочет посылать туда других высоких представителей.

На фоне своего сближения с Китаем и РФ Бразилия пришлет своего представителя на украинский Саммит мира в Швейцарии, но уровень представительства будет минимальным - бразильский посол в Швейцарии. Об этом пишет бразильское издание O Globo.

Ожидается, что президент Луис Инасиу Лула да Силва выберет посла Бразилии в Швейцарии Клаудию Фонсеку Буцци, чтобы представлять страну на этом саммите. Утверждается, что такой уровень представительства выбран из-за того, что на саммит не приглашен российский диктатор Владимир Путин.

По словам собеседников издания в бразильском правительстве, Лула не намерен отправлять в Швейцарию представителей "первого эшелона правительства", таких как глава МИД Мауро Виейра или главный советник президента по международным делам Селсу Аморим.

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"Идея заключается в том, чтобы отправить кого-то присутствовать, но без полномочий принимать решения", - пишет O Globo.

По словам людей, близких к Луле, направление дипломата будет зависеть от того, позволят ли организаторы саммита представлять страны своими послами. Ведь сначала речь шла о том, что делегации стран должны возглавлять только главы государств или правительств.

Позиция Бразилии относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, Бразилия является давним политическим союзником России на глобальной арене, где обе страны являются основателями политического "антиНАТО" - объединения БРИКС. Бразилия отказалась вводить санкции против России из-за вторжения в Украину и категорически отказалась помогать Украине оружием даже если поставки профинансирует Европа.

Бразилия также всячески пытается уклониться от выполнения международного ордера на арест Путина. В частности она вела переговоры с ООН, чтобы эта организация предоставила свой международный иммунитет диктатору, и тот смог свободно приехать на ноябрьский саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

В конце мая Бразилия вместе с Китаем объявила о проведении альтернативного саммита мира (в противовес швейцарскому). Основная идея, провозглашенная ими, заключается в замораживании войны на текущих позициях.

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