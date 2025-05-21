Портнов был одним из ключевых функционеров режима Януковича и в определенной степени - его символом.

В Испании застрелили Андрея Портнова - одного из самых одиозных политических деятелей Украины времен президентства Януковича. УНИАН собрал из открытых источников всю важную информацию о том, чем был известен Портнов и за что его ненавидели в Украине.

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Ранние годы Портнова

Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в Луганске. В 1997 году окончил Харьковский юридический институт (ныне - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого), получив специальность юриста.

В начале 2000-х годов работал в сфере права, в частности в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В 2005 году стал известным благодаря участию в судебных процессах, связанных с политическими скандалами, в частности представлял интересы влиятельного в те времена политика Александра Зинченко в деле против Петра Порошенко.

"Серый кардинал" режима Януковича

В большую политику Портнов вошел в 2006 году как депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Однако впоследствии перешел в команду Виктора Януковича. В 2010 году он был назначен заместителем главы Администрации Президента Украины, где курировал вопросы судебной системы и правовой политики. В этой роли он имел колоссальное влияние на формирование судейского корпуса, кадровые назначения, а также на политику Министерства юстиции и судебную систему в целом.

Противники Януковича считали, что именно Портнов выстроил схему лояльного к Банковой правосудия, которое позволяло преследовать политических оппонентов, блокировать невыгодные для власти решения судов, фальсифицировать дела в судах, в частности в административных процессах.

Портнова называли одним из архитекторов политической расправы над Юлией Тимошенко. В 2011 году он не только публично поддерживал решение суда, но и участвовал в разработке правовых норм, по которым ее осудили, хотя международные организации критиковали дело как политически мотивированное.

Портнов продвигал так называемую судебную реформу 2010-2011 годов, которая формально декларировала повышение независимости судей, но де-факто усилила зависимость судебной ветви власти от президента. Совет юстиции и Высший совет юстиции получили еще большее влияние на назначение и увольнение судей, а сам Портнов контролировал эти органы.

В те времена Портнов на самом деле не так уж и часто появлялся в публичном пространстве, но имел репутацию человека, который принимает ключевые юридические решения для Банковой. То есть был тем, кого обычно называют "серым кардиналом". Среди прочего его обвиняли в разработке законов, которые урезали свободу СМИ и права митингующих, в частности так называемых диктаторских законов от 16 января 2014 года, хотя сам Портнов это отрицал.

Портнов после Революции Достоинства

После свержения режима Януковича в 2014 году Портнов покинул Украину, сначала выехав в Россию, а затем - в Австрию. На некоторое время он почти полностью исчез из информационного поля.

В 2019 году неожиданно вернулся в Украину и начал активно выступать в медиа, вести Telegram-канал и публиковать компромат на украинских политиков, прежде всего представителей послемайданной власти.

Портнова и раньше критиковали не только за его роль в репрессиях времен Януковича, но и за цинизм и пренебрежение к правам человека, отсутствие какого-либо раскаяния после бегства Януковича.

Эта черта его характера особенно четко проявилась именно после непродолжительного возвращения в Украину в 2019 году. Тогда среди украинцев были распространены опасения, что президент Владимир Зеленский якобы может обеспечить политический реванш "регионалов". Портнов активно подогревал эти ложные ожидания, публично комментируя украинскую политику и угрожая расправами послемайданным политическим элитам. Он даже подал ряд заявлений в Государственное бюро расследований против пятого президента Петра Порошенко.

Уголовные дела и санкции против Портнова

После 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила ряд уголовных производств против Портнова, в частности о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором.

В 2014 году Европейский Союз временно ввел санкции против него. В 2015 году их отменили, признав их наложение необоснованным.

В 2021 году Министерство финансов США ввело санкции против Портнова, обвинив его в использовании влияния для подкупа судей и подрыве судебной реформы в Украине. В 2024 году Канада отменила санкции против Портнова после длительной судебной борьбы.

Убийство Портнова: что известно

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что в Испании, где любят скрываться от правосудия украинские беглецы, застрелили Андрея Портнова.

Сообщается, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову. Инцидент произошел недалеко от входа в местную школу, куда беглец привез своих детей. У ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он его расстрелял, а затем скрылся.

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