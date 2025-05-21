Даже такие потери не являются для России критическими, она может воевать дальше в том же темпе.

Тяжелые потери живой силы и техники стали частью российской стратегии войны против Украины. Однако Россия может позволить себе такой стиль ведения войны, и это не приближает ее к поражению. Такое мнение на страницах журнала War On the Rocks высказали директор по анализу Института международного будущего при Школе международных исследований Денверского университета Коллин Мейзел и советник в исполнительном офисе Центра Стимсона Мэтью Берроуз.

Они отмечают, что российская армия в Украине теряет около 400 тысяч солдат в год. Такие потери дают основание для двух противоположных мнений - что Россия движется к неизбежному поражению и что Россия неизбежно победит.

Аналитики Мейзел и Берроуз склонны считать, что такие огромные потери на самом деле не ослабляют Россию в военном плане, но дают ей возможность затягивать войну против Украины, которая не имеет таких человеческих и материальных ресурсов.

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"Россия восстанавливает эти силы гораздо быстрее, чем предполагали наши первоначальные оценки. Армия на самом деле сейчас больше - на 15 процентов - чем была, когда она вторглась в Украину", - приводят они слова Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, сказанные год назад.

Авторы публикации отмечают, что Россия имеет почти в четыре раза больше населения, а ее мобилизационный пул мужчин в возрасте 20-39 лет составляет 18,9 миллиона человек, тогда как в Украине таких менее 5 миллионов.

"Россия может потерять втрое больше войск, чем Украина, и все равно пострадать меньше в относительном выражении", - отмечают Мейзел и Берроуз.

По наличию вооружений Россия также в значительной степени имеет преимущество над Украиной, пишут они. Например, в марте 2024 года один из европейских разведчиков оценил, что в Украине ежедневно выпускается 12 000 артиллерийских снарядов, из которых примерно 10 000 выстреливают российские войска, а 2 000 - украинские.

Замечание УНИАН. В марте прошлого года ВСУ имели критический дефицит вооружений из-за многомесячной паузы в поставках американского оружия. Поэтому именно март 2024 года не является показательным для определения общего соотношения артиллерийских выстрелов в этой войне.

В обеспечении армии боевой техникой Россия в значительной степени полагается на запасы советских времен, добавляют Мейзел и Берроуз. Однако и здесь они приводят спорный тезис о том, что запасы танков советских времен "далеко не исчерпаны и на них можно полагаться дальше, если потребуется".

"Нельзя сказать, что большинство российских танков на поле боя были старыми моделями, выведенными с хранения и отремонтированными - новое производство России заслуживает внимания", - пишут они, ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании от января 2024 года о том, что Россия якобы обладает способностью "производить 100 основных боевых танков в месяц".

Также они ссылаются на заявление уже упомянутого Кристофера Каволи от 3 апреля 2025 года о том, что Россия произведет "1500 танков и 3000 бронированных машин" в 2025 году.

Замечание УНИАН. Здесь стоит подчеркнуть, что Мейзел и Берроуз неверно поняли информацию Минобороны Великобритании и Кристофера Каволи. Указанные цифры действительно являются консенсусными в экспертной среде, однако это не новая техника "с конвейера", а совокупное количество новой и модернизированной старой, снятой с баз хранения. Об этом, например писал Международный институт стратегических исследований. Украинский аналитик Александр Коваленко ранее отмечал, что Россия врет, когда публично заявляет о производстве 1500 новых танков в год, потому что на самом деле большая часть этого количества - это именно старые танки, снятые с хранения.

Оценивая способность российской экономики выдерживать нагрузку войны, Мейзел и Берроуз акцентировали, что в государственном бюджете РФ на 2025 год около 40% расходов пойдет на оборону и национальную безопасность - больше, чем на образование, здравоохранение и социальное и экономическое обеспечение вместе взятые.

Аналитики признают, что это негативно скажется на всех невоенных сферах жизни России. Они отметили, что в свое время экономический перекос в сторону ВПК стал одной из основных причин экономического упадка СССР.

"Однако, оценочный уровень военных расходов России в процентах от ВВП далеко не приближается к оценочному советскому уровню середины 1980-х годов, когда общественное напряжение достигало своего пика", - добавляют они.

Вместе с тем они признают, что экономика России продолжит сталкиваться с напряжением, что будет порождать мрачные прогнозы относительно экономического коллапса России.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, заявления Трампа, сделанные им после разговора с Путиным в понедельник, большинством обозревателей и аналитиков были расценены как фактическое самоустранение от российско-украинской войны. Например, обозреватель портала Politico Джейми Деттмер убежден, что Трамп ни за что не будет вводить санкции против России или поставлять оружие Украине.

А это в свою очередь означает, что война в Украине будет продолжаться и дальше, пока одна из сторон критически не истощится.

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