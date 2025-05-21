Сейчас украинские бойцы оттачивают быструю езду и стрельбу на ходу.

Первая мотоциклетная рота, созданная в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" ВСУ, отличается от мотогрупп оккупантов задачей: украинцам в определенных случаях нужна мобильность, тогда как россияне берегут бронированную технику. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он пояснил, что применение россиянами мотоциклов связано с экономией бронированной техники, много которой уничтожают ВСУ, в частности Силы беспилотных систем. Поэтому оккупанты пытаются именно на мотоциклах проскакивать зону в 8-10 километров, надеясь на то, что хотя бы 10-20% доедут до украинских позиций. Между тем ВСУ используют мотоциклы "исключительно для мобильности", заверил Жмайло.

Он пояснил, что начинается период "зеленки", когда все деревья полностью покрываются листьями, и россияне, маскируясь, пытаются "просачиваться".

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"Украинцам нужно быть максимально мобильными для того, чтобы максимально подскочить к врагу... Штурмануть, закрепиться и, соответственно, продолжать свои оборонительные действия. Они вооружены более короткоствольными автоматами АК-74У... Сейчас оттачивается еще и такая тактика в Силах обороны", - сказал эксперт.

Первая мотоциклетная рота в ВСУ: что известно

Как писал УНИАН, в составе 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" сформирована первая в ВСУ штурмовая мотоциклетная рота. Бойцы прошли соответствующую подготовку - провели сотни часов за рулем, отработали стрельбу в движении. По словам военных, Силы обороны получили современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара. Бойцы из состава нового полка говорят, что их мотоциклы просто "бомба" - преодолевают почти любой путь, отличные по скорости и проходимости.

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