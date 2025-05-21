Ленивая майская среда. Утро. Престижный район - пригород Мадрида. Возле одной из самых элитных школ испанской столицы раздаются выстрелы: несколько человек открыли огонь по мужчине в машине Mercedes. По данным испанских СМИ со ссылкой на очевидцев и правоохранителей, прозвучало не менее пяти выстрелов. Три пули попали в голову и туловище мужчины. И одна из них (как говорят, в затылок) точно стала смертельной...

Украинцы, имея кучу проблем, связанных с войной против России, вряд ли заметили бы эту историю, если бы не фигура погибшего - Андрей Портнов. Человек для Украины, действительно, незаурядный. Поэтому не лишним будет вспомнить его и злым, и нетихим словом.

В украинскую политику талантливого луганского юриста, который с конца 90-х помогал "правильным людям" проводить рейдерские захваты имущества, вытащила Юлия Тимошенко. Сначала Портнов возглавлял юридический отдел фракционного штаба партии ее имени, попав в парламент, вошел в комитет по вопросам правосудия, впоследствии стал заместителем главы фракции БЮТ

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Его парламентская работа заключалась в том, чтобы, используя инструменты законотворца, создавать и использовать законодательные лазейки, необходимые для подогрева политических амбиций Тимошенко. Отсюда и совместные законопроекты БЮТ и Партии регионов, которые ослабляли власть президента Ющенко. Отсюда работа над "газовым соглашением", подписанным Тимошенко с Путиным - фактически, газовой капитуляцией Украины (с невыгодными для нас условиями и ценами), которая позволила российскому "Газпрому" спастись от миллиардных исков от европейцев за непоставленный газ...

Но на этом вред от деятельности Портнова не закончился.

Эксклюзивность его фигуры в том, что в украинской политике ни до, ни после него никто не смог хакнуть целую страну и превратить ее в диктатуру меньше, чем за пять лет.

Уникальность Портнова - в умении мастерски жонглировать правом. Откровенно говоря, в этом равных ему просто не было.

Итак, бросив Тимошенко после ее поражения на президентских выборах-2010, Портнов пошел работать на ее визави - Виктора Януковича. Причем, сразу на должность заместителя главы Администрации президента, а позже - советника (именно этот виток его карьеры сейчас вспоминают больше всего). А параллельно началась работа над судебной реформой, последствия которой украинцы чувствуют до сих пор. Речь и о формировании лояльного судейского корпуса, и о новом Уголовно-процессуальном кодексе, и о "законах 16 января"...

Когда в 2014-м Портнов, вслед за своим шефом Януковичем, выехал в Россию и поселился в Подмосковье, казалось, что больше в Украину ему пути нет. Но не так случилось, как думалось. В РФ, вероятно, было полно своих "советников" и "реформаторов", поэтому Портнов с семьей нашел приют в Австрии - в Вене. Но мосты ни с РФ, ни с Украиной, конечно, не сжег.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Портнов вернулся, через ручные суды восстановился на некоторых должностях, и даже доказал, что с 2014-го никуда не убегал, а проживал на территории Украины. Абсурд? Да. Но Печерский районный суд Киева не увидел никаких несоответствий...

До широкомасштабного российского вторжения Портнов поддерживал тесные связи с российскими высокопоставленными чиновниками, получал указания из Кремля и препятствовал усилиям по формированию международной поддержки Украины. Более того, не скрываясь, собирал картотеку на украинских журналистов, активистов и политиков для прохождения ими "фильтрационных лагерей".

Не удивительно, что сегодня десятки людей из этих списков с радостью откупоривают бутылку вина.

...Причастность к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014-м, угрозы народным депутатам и генеральному прокурору, присвоение средств нескольких столичных университетов и части "черной кассы" АП, злоупотребление властью, давление на журналистов, государственная измена... Это - далеко не полный перечень расследований, которые проводились против Андрея Портнова, но (как ни странно) не дошли до логического финала. Наоборот, любые нападки на него умело отбивали "ручные" судьи на всех ступенях судебной ветви власти.

Но, наконец, Портнов предстанет перед судом, который нельзя купить.