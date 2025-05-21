В четверг, 22 мая, в Украине ожидается теплая и комфортная погода с солнышком и температурой +21°...+24°. Только на западе страны и в Винницкой области пройдут дожди, местами грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +18°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, ливень.
- В Тернополе 22 мая ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +21°, ливень.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, гроза.
- В Виннице завтра будет +10°...+21°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +12°...+22°.
- В Одессе 22 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +18°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +22°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, небольшая облачность, возмоежн небольшой дождь.
- В Харькове - ясно, температура ночью +12°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+22°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +23°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.
22 мая - праздник, приметы
22 мая - Никола Вешний. Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай.