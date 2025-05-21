Ввод этих самолетов в эксплуатацию таким образом поднимает многочисленные вопросы.

Тот факт, что Россия разворачивала свой очень ограниченный парк истребителей МиГ-35 для противовоздушной обороны над Москвой, может быть признаком отчаяния РФ, потенциально указывающий на нехватку специализированных систем ПВО, таких как С-400 и "Панцирь", из-за потерь в Украине. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

"МиГ-35, который ранее испытывал трудности с получением экспортных заказов и был произведен в минимальных количествах, также может проходить оперативную оценку в этой новой оборонительной роли", - говорится в публикации.

Сообщается, что упомянутое развертывание является первым известным оперативным применением МиГ-35 в оборонительной роли вблизи российской столицы.

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"Самолет не является частью регулярного российского военного инвентаря и был построен только в небольших количествах… В Москве даже обсуждалось, что это система оружия без запланированного использования. Московские военные планировщики также никогда не планировали использовать самолет в этой войне. Поэтому, ввод его в эксплуатацию таким образом поднимает многочисленные вопросы о том, достаточно ли у Москвы оставшихся средств ПВО", - отметил Джонсон.

Как заявил российский авиаконструктор в отставке, данный самолет никогда не был бы ввели в эксплуатацию, если бы российские войска отчаянно не искали способ отразить растущее количество ударных украинских беспилотников.

По словам автора, вообще МиГ-35 продвигался как экспортная программа. Некоторые предполагают, что привлечение данных истребителей к роли ПВО также является частью эксплуатационной оценки самолета, так как МиГ-35 остается в значительной степени непроверенным товаром.

В целом же, судя по всему, использование истребителей МиГ-35 - единственный вариант, который остался у России для усиления защиты вокруг столицы, констатировал автор.

Российский МиГ-35: ключевая проблема истребителя

Напомним, как ранее напоминал оборонный обозреватель Айзек Зайц, МиГ-35 является многоцелевым истребителем, который разработала российская компания "Микоян", входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в РФ.

Несмотря на свое превосходство над более старыми моделями, такими как МиГ-29, истребитель не нашел свое место на международном рынке, из-за чего эксперты сомневаются в будущем этого самолета.

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