Ранее оккупанты использовали дроны с машинным зрением для ударов на глубину до 80 км.

Россия увеличила дальность полностью автономного дрона-камикадзе до 100 км. Об этом сообщил специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Безкрестнов.

"Зафиксирована атака все тем же БПЛА с искусственным интеллектом, но на этот раз двигатель уже бензиновый. Это позволило атаковать наш объект за 100 километров", - пишет специалист.

Как сообщает военно-технический портал Defense Express, с начала года россияне все более активно используют дроны-камикадзе, оснащенные автономным управлением с развитыми алгоритмами машинного зрения.

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В начале 2025-го такие дроны использовались для ударов на глубину около 30 км, что позволяло наносить удары, в частности, по Сумах. Весной дальность полета увеличили до 80 км. Боевая часть такого дрона имеет вес около 3 кг.

Скорее всего, новые дроны могут осуществлять атаку без участия оператора "даже на уровне принятия непосредственного решения об ударе". Проще говоря, БПЛА может самостоятельно проводить обнаружение и классификацию целей, а также выбирать для удара конкретную цель.

Такой подход в значительной степени нивелирует украинские средства радиоэлектронной борьбы, ведь дрон может выйти в заданный район, не используя системы спутниковой навигации.

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Еще одной проблемой для Украины стал модернизированный Shahed-136, который теперь имеет комбинированные боевые части весом 90 кг (вместо стандартных 50-килограммовых).

Кроме модернизации БЧ, россияне обновляют и другие компоненты дронов, в частности, системы спутниковой навигации для противодействия украинским средствам РЭБ. Вносятся изменения и в тактику применения "шахедов".

Также сообщается, что несмотря на запуск локального производства этих БПЛА в российских городах, Москва продолжает тесно сотрудничать с Ираном в сфере вооружения.

В то время как Иран поставляет России технологии БПЛА, россияне передают Тегерану пилотируемую военную авиацию.

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