Убитый экс-советник беглого президента формировал правовые нормы, которые позволяли фактически мафиозной группировке управлять страной, отметил Самусь.

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов формировал те правовые нормы, которые позволяли фактически мафиозной группировке управлять страной. Об этом заявил аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV.

"Это был один из архитекторов фактически не только судебной системы, но можно сказать, что и вообще системы Януковича. Он формировал те правовые нормы, которые позволяли, собственно, фактически мафиозной группировке управлять страной. Конечно, по примеру России. И Портнов, и группа Януковича во многом копировали ФСБ-шную систему "смотрящих", кураторов и т.д.", - сказал он.

По словам Самуся, в этой системе Портнов сыграл не последнюю роль, он фактически был ее архитектором.

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"И это еще раз доказывает: сколько бы ниточке не тянуться, сколько бы ты не прятался в Испании, тем или иным способом наказание будет... Он вроде бы никого не убивал прямым способом, но те изменения, которые формировали условия создания режима Януковича, и потом те события, которые последовали после этого, на самом деле мы сейчас в этих последствиях и живем. Потому что Россия решила, что при Януковиче она контролировала Украину, и все попытки выйти из этого контроля Путин воспринимал как угрозу его империи. Сейчас продолжаются попытки путинской империи восстановить то, что было при Януковиче", - пояснил эксперт.

Убийство Портнова

Как сообщал УНИАН, 21 мая стало известно, что Портнова застрелили возле Мадрида в Испании. Радиостанция Cadena SER проинформировала, что он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно в голову. Инцидент произошел в Посуэло-де-Аларкон недалеко от входа в местную школу.

Со ссылкой на источники в полиции СМИ отмечали, что у ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он его расстрелял, а затем скрылся.

Испанское издание Los Replicantes написало, что убийство Портнова в Испании точно не было случайностью, это дело рук профессионального киллера. По информации журналистов, это произошло в 9:15 по местному времени (в 10:15 по Киеву), когда жертву неожиданно застали двое или трое нападавших. Вооруженные люди начали стрелять: сначала попали Портнову в шею, а затем добили выстрелами в голову, осуществив всего пять выстрелов.

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