Если подтвердится, что в прифронтовой зоне происходило построение по советским традициям, должны быть приняты кадровые решения, считает Жмайло.

Удар россиян по полигону в Сумской области является свидетельством кадровых проблем в ВСУ, потому что некоторые командиры, вероятно, не знают, что делать с подчиненными без построения. Такое мнение в эфире телемарафона высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам ранее уже были приказы главнокомандующих Валерия Залужного и Александра Сырского относительно соответствующих мер безопасности.

"Россияне охотятся за нашими военными. Мы видим, как горят военные машины в наших гражданских городах, как российская агентура пытается сжечь места базирования наших военных... Есть определенное рассредоточение по войскам, когда основной персонал не в воинских частях, а снимаются офисные помещения, какие-то другие помещения... Военные, которые не выполняют задачи в зоне боевых действий, даже не используют военную форму", - рассказал Жмайло.

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Он подчеркнул, что эти меры безопасности однозначно оправданы. По словам эксперта, если подтвердится, что в прифронтовой зоне происходило построение по советским традициям, должны быть приняты кадровые решения, а соответствующих командиров слов привлечь к уголовной ответственности.

"Однозначно нужно менять эти подходы, особенно во время военного вторжения. Потому что иногда такое ощущение, что некоторые наши командиры просто не знают, что делать с личным составом, если не строить его на полигонах... Кадровый фактор остается кадровым фактором", - подчеркнул Жмайло.

Он добавил, что в ВСУ задействовано около 800 тыс. человек, и, к сожалению, такие эксцессы до сих пор случаются.

Российский удар по полигону в Сумской области: что известно

Как писал УНИАН, 20 мая российская армия нанесла ракетный удар по Сумской области, где погибли 6 военных и 10 ранены. В Нацгвардии уточнили, что полигон был атакован во время занятий на стрельбище воинской части. По факту проводят служебное расследование, командира воинской части отстранили. В соответствующих структурах обещают, что действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения, будет дана правовая оценка.

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