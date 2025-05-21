Введение Европейским Союзом Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM), или как его еще называют - углеродного налога - угрожает украинской промышленности потерей конкурентоспособности. Об этом заявил политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

"Отсрочка углеродного налога является залогом экономического развития Украины", - подчеркнул эксперт.

По его словам, CBAM, который вступит в силу с 1 января 2026 года, может ударить по украинскому экспорту именно в тот момент, когда страна все еще ведет полномасштабную войну с Россией и борется за сохранение промышленного потенциала.

Видео дня

"Потеряв в результате российской агрессии значительную часть промышленного потенциала, Украина физически не имеет возможности вовремя, с начала 2026 года, ввести СВАМ. Для отечественной промышленности это означает падение объемов производства, сокращение количества рабочих мест, уменьшение объема оборотных средств", - заявил Магда.

Он также обратил внимание на сложную международную ситуацию, в которой оказалась Украина:

"Вместе со стремлением стран ЕС ограничить импорт украинских товаров Украина рискует получить стагнацию в экономике", - предостерег эксперт.

По его мнению, необходимо как можно быстрее инициировать переговоры с европейскими партнерами, ведь время на это стремительно уходит.

"Украина, по большому счету, не имеет другого выбора, как просить о льготном периоде для введения СВАМ, объяснить европейским бюрократам, почему этот налог может стать гильотиной для украинского производства", - подчеркнул Магда.

Он подчеркнул, что аргументированная позиция Украины должна учитывать как форс-мажорные обстоятельства войны, так и риски для бюджетного наполнения в будущем:

"Поэтому мультиплицировать проблемы в экономике из-за введения СВАМ с 2026 года - это серьезный риск. Его необходимо избежать",- резюмировал Магда.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип отметил, что CBAM, который вступит в силу 1 января 2026 года, создает несправедливые условия для украинского экспорта.