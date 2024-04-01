Сейчас бразильские власти ведут переговоры с ООН, чтобы там наделили диктатора неприкосновенностью.

Власти Бразилии прилагают усилия к тому, чтобы организовать приезд в страну российского диктатора Владимира Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.

По ее данным, администрация президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы хочет видеть Путина на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре. Главным препятствием для такого визита является ордер на арест Путина, поскольку Бразилия признает юрисдикцию МУС и поэтому формально обязана арестовать российского диктатора.

Как выяснили журналисты, бразильское правительство сейчас ведет переговоры с ООН о том, чтобы всех государственных лидеров официально наделили иммунитетом от судебного преследования во время их визитов за границу. Газета отмечает, что в предложении бразильского правительства, отправленном ООН, прямо Путина не упоминают, но ссылаются на сценарий, "который соответствует нынешней ситуации российского лидера".

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Ордер на арест Путина

Как писал УНИАН, в марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой по обвинению в организации массовых депортаций детей из Украины. В теории все страны, которые ратифицировали Римский статут (Бразилия в их числе) обязаны исполнить ордер, если фигуранты появятся на их территории.

В августе прошлого года Владимир Путин решил не ехать на саммит БРИКС в Южной Африке, которая тоже является подписантом Римского статута. О планах Путина посетить саммит G20 в Бразилии пока тоже не сообщалось.

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