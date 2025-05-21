Поскольку бои в летние месяцы становятся все более ожесточенными, вероятность прорыва России на линии фронта остается риском для Украины.

Несмотря на то, что российская пропагандистская машина неустанно трубит об успехах на поле боя, территориальные завоевания оккупационных войск в 2025-м году являются незначительными, хотя сама война, судя по дипломатическим попыткам её остановить, далека от завершения.

Данные с фронтов демонстрируют, что даже имея превосходство в живой силе, армия Путина пока далека от удовлетворения его военных целей - темпы на основном для России восточном направлении упали вдвое с начала года по сравнению с аналогичным периодом до конца 2024 года, пишет Bloomberg в своём аналитическом материале.

Как указывает издание, попытка президента США Трампа отстраниться от усилий по прекращению боевых действий вместе с максималистскими требованиями Путина получить четыре региона означают, что будущее Украины и безопасности Европы будет определяться событиями на поле боя:

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"Поскольку российские и украинские силы в настоящее время близки к тупику, способность Киева и его союзников продолжать поставлять людей и оружие для своей обороны, возможно, без особой поддержки США, скорее всего, будет иметь решающее значение".

По данным Bloomberg, российские войска с начала года продвигались в среднем примерно на 41 квадратный километр в неделю, тогда как в период с середины августа по конец прошлого года средний показатель составлял около 125 квадратных километров. Данные также показывают, что Россия захватила менее четверти процента - 0,15% - украинской территории с января. Восточный Донецкий регион, который стал свидетелем самых ожесточенных боев войны и был частично оккупирован более десятилетия, до сих пор не находится под полным контролем Москвы.

И при нынешних темпах продвижения России потребуется несколько лет, чтобы полностью занять только Донецкую область. А если эти темпы экстраполировать, оккупация всей Украины займет более века.

"Идея Путина о том, что он может быстро захватить все четыре региона - или даже в ближайшее время - совершенно нереалистична. Россия достигает лишь локальных прорывов", - сказал Эрик Чиарамелла, старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги.

Тем не менее, отмечает издание, эти расчеты не умаляют растущих проблем Украины с ее нехваткой рабочей силы, уставшим от войны населением и ослабевающей поддержкой со стороны США. А, поскольку бои в летние месяцы становятся все более ожесточенными, вероятность прорыва России на линии фронта остается риском для Украины.

"Каждая кампания достигает точки разрыва, когда фронт начинает рушиться. Этот момент наступит, потому что проблемы Украины носят системный характер", - цитирует Bloomberg Евгения Бужинского, отставного российского генерала и военного аналитика.

Война в Украине - ситуация на поле боя

Мнения экспертов относительно потенциальных успехов ВСУ или российской армии разнятся. Тем не менее, большинство из них отмечают, что тяжелые потери живой силы и техники стали частью российской стратегии войны против Украины, и сами потери не являются для армии оккупантов непреодолимым препятствием для продолжения боевых действий.

Кроме того, путинский режим продолжает пусть и медленную, но модернизацию вооружения. Так, известный специалист в области РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии УНИАН рассказал, что оккупанты модернизируют свои беспилотники в попытках обойти мощные украинские средства РЭБ.

Военный аналитик Денис Попович отметил, что известия о новых модернизированных БПЛА "Шахед" также являются тревожным сигналом, который может привести к проблемам.

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