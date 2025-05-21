Поставка сырья состоялась в рамках долгосрочного контакта.

Продажи российской нефти в Индию в мае достигнут почти 1,8 млн баррелей в сутки. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию трейдеров, устойчивый спрос на легкие российские сорта нефти со стороны Индии сохранится и в июле, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали на прошлой неделе более 10 партий нефти сорта ВСТО, которые будут загружать с июня.

Рекордные закупки российской нефти произошли накануне введения санкций ЕС и Великобритании против "теневого флота" нефтяных танкеров и финансовых компаний Москвы.

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По словам аналитиков, Индии предложили больше нефти сорта ВСТО, поскольку китайские государственные компании продолжают избегать санкционной нефти, а квоты на нефть ограничены для китайских независимых нефтепереработчиков. Поставка сырья состоялась в рамках долгосрочного контракта с государственной компанией "Роснефть".

Эксперты добавляют, что российская нефть сорта ВСТО доступна на рынке в большом количестве.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

Совет Европейского союза 20 мая утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения, среди прочего, касались "теневого флота" РФ.

Блок уже готовит новые ограничения против РФ, которые могут быть направлены против российских банков и банков третьих стран, поддерживающих российско-украинскую войну, а также предусматривать снижение потолка цен на российскую нефть.

Со своей стороны, министр иностранных дел Андрей Сибига предложил ЕС снизить регулируемую стоимость российской нефти до 30 долларов за баррель.

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