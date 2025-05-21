Спасатели завершили ликвидацию последствий пожара.

На Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр Белоцерковской городской территориальной общины.

Отмечается, что возгорание произошло на одном из объектов.

Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели ликвидировали пожар недействующей градирни для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 квадратных метров.

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Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили два обгоревших тела. Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.

Последние инциденты на энергообъектах

Россияне продолжают терроризировать украинские энергетические объекты, нанося ракетно-дроновые удары. Как сообщал УНИАН, 7 марта 2025 года РФ массированно атаковала энергоинфраструктуру ракетами.

16 февраля россияне повредили тепловую электростанцию ​​Николаева, в результате чего часть города оказалась без отопления в мороз. Как сообщал николаевский городской голова Александр Сенкевич, генерация электроэнергии этой электростанцией была полностью разрушена.

За несколько недель до этого, в результате атаки врага на критическую инфраструктуру Черкасс, город был частично обесточен.

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