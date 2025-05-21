Дарья ДШК рассказала, что ее мотивирует идти воевать.

У украинцев нет другого выбора, как работать на победу, потому что если ничего не делать, то можно потерять родной дом и близких. Об этом командир 9 отдельной бригады беспилотных систем Дарья с позывным "ДШК" рассказала в интервью на Армия TV. Она прошла путь от боевого медика до создания женского подразделения "Гарпии".

Говоря о своей мотивации, военнослужащая отметила, что войну "надо заканчивать нашей победой". По ее мнению, начинать стоит с себя, надо развиваться, не ныть, "как все плохо", и не ждать кого-то другого.

"Начинать надо с себя, во-первых. Если ты готов к каким-то изменениям, ты готов работать, ты готов получать эту победу - начинать надо с себя. Меня мотивирует то, что в моей стране враг. Если я могу и хорошо это делаю - ты должна это делать. Если все так будут "ой, мне списаться", "мне домой", "я устал" - ничего не будет. Нас просто не будет", - убеждена Дарья.

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Также, высказывая мнение о мобилизации, она отметила, что поддерживает службу в армии по контракту и выступает за то, чтобы военные были профессиональными.

"Но у нас сейчас такая ситуация... Моему отцу 88 лет, он там один с тетушкой и котами остался, у меня двое детей, и я не понимаю: у нас капец, он наступает и с каждым днем все больше наступает - чего ты сидишь дома, чего ты ожидаешь? Я не то что за мобилизацию в таком плане, но у нас нет выбора. Для меня это просто совсем непонятно, что кто-то за тебя должен что-то делать", - сказала она.

По ее убеждению, если просто сидеть дома, то можно потерять дом и родных. Отдельно Дарья прокомментировала ситуацию, когда во Львове в маршрутке пассажир оскорбил военнослужащую, которая была участницей боевых действий.

"Я всегда говорю, что такую глупость мелют мамины ромашки. Он там не был... Никто из ребят, которые были на нуле, никогда такую ерунду не ляпнут", - подчеркнула военная.

Мотивация идти воевать

Как сообщал УНИАН, по мнению командира подразделения "Гарпии" 9 отдельной бригады беспилотных систем Дарьи "ДШК", к женщинам, которые вступили в ряды ВСУ, определенная категория граждан относится предвзято, но девушки могут и умеют воевать даже лучше, чем некоторые мужчины.

Начальник медицинского пункта 2 штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Денис Махно убежден, что для каждого человека в разное время наступает момент решения вступить в ряды Сил обороны Украины. Молодежь имеет разную мотивацию, чтобы идти в армию, но военными не рождаются - военными становятся.

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