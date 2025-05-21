Бывший премьер-министр Украины объяснил, почему это убийство отличается от остальных.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил убийство одиозного политического деятеля Андрея Портнова. Более того, политик времен президентства Виктора Януковича заявил, что оно отличается "особым цинизмом".

"К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что возле школы, где учится его ребенок", - передает "Главком" его заявление.

По словам Азарова, он хорошо знал убитого, который был куратором судебной системы при Януковиче. Сам же экс-премьер сейчас находится в России, куда сбежал после Революции Достоинства.

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Что еще известно про Портнова и его убийство

Ранее УНИАН сообщал, кем именно был убитый и почему его в Украине ненавидели. Предполагается, что именно он мог выстроить схему лояльного к Офису Президента правосудия, которое позволяло преследовать политических оппонентов, блокировать невыгодные для власти решения судов, фальсифицировать дела в судах и так далее.

Кроме того, в Испании поделились некоторыми деталями его убийства. Журналисты написали, что Портнов умер сегодня утром после того, как в него выстрелили 5 раз, стрелявших было 2-3 человека.

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