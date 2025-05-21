Переход на четвертую серию "Мавиков" станет проблемой, если россияне освоятся с ним первыми.

Не только переход россиян на новые "Шахеды" вызывает сложности у наших военных. В Китае свернули производство третьего поколения беспилотников Mavic и перешли на четвертое. Это может стать источником определенных проблем для Сил обороны.

Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал УНИАН, что сейчас обе армии - и украинская, и российская - воюют третьим поколением "Мавиков".

"Переход на четвертую серию "Мавиков" является проблемой только в том, что там будут другие комплектующие. Но, в принципе, это не сложно. Будут запасные части", - сказал "Флеш".

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По его словам, у нас еще есть достаточное количество третьих "Мавиков", которые можно поделить на запчасти и ремонтировать, и на какое-то время этого хватит.

Бескрестнов добавил, что единственной проблемой и для нас, и для врага будет то, что на "Мавик 4" не становится "так называемая взломанная прошивка 1001".

"Это прошивка, которую разработали россияне, и мы потом ее модифицировали. Эта прошивка позволяет получить доступ полностью ко всем техническим, скажем так, настройкам полетным "Мавика" и с ними работать", - пояснил он.

Кроме того, добавил "Флеш", именно благодаря этой прошивке 1001 можно отключить передачу координат в воздухе.

"И самое главное, что благодаря этому можно, - при подавлении каналов управления "Мавики" уходят вверх. То есть, не теряются, не падают, а уходят вверх и их можно вернуть обратно", - рассказал "Флеш".

По его словам, в "Mavic 4" такая функция не буде возможна.

"Но там, говорят, реализована другая функция - возвращение домой по картинке. Она более проработана, чем в третьих "Мавиках", и лучше работает", - сказал эксперт.

Бескреснов подчеркнул, что самое главное, чтобы радикальный переход на новое поколение "Мавиков" проходил у нас и у россиян одновременно.

"Потому что мы будем с ними в одинаковых условиях. Если, конечно, кто-то разработает взлом четвертой версии "Мавиков" - россияне раньше нас - это будет негативно", - отметил он.

Война дронов

Как сообщалось, ранее в Defense Express отметили, что российские пропагандисты активно распространяют информацию о том, что в России якобы настолько хорошо улучшили свои ударные дроны типа "Шахед", что у Сил обороны Украины нет способов противодействовать им.

В частности, россияне говорят о том, что благодаря доработанному двигателю их дроны летают на высоте более 3 км и имеют скорость более 200 км/ч.

Военный Александр Карпюк подчеркнул, что "Шахеды" действительно могут развивать такую скорость на такой высоте. Но в таком случае россиянам приходится жертвовать расстоянием и уменьшением боевой части.

Карпюк добавил, что мобильные огневые группы могут сбивать эти дроны при помощи, в частности, переносных зенитных ракетных комплексов.

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