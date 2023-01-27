Бразильский президент решил "не провоцировать" Путина отправкой в Германию снарядов к Леопардам.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии продать боеприпасы для танков Leopard, которые Берлин пообещал передать Украине. Об этом пишет бразильское издание Folha de S.Paulo.

Вопрос передачи боеприпасов Германии обсуждался на совещании президента с командующим армией и министром обороны Бразилии. По словам чиновников, знакомых с ходом совещания, Германия обещала заплатить за боеприпасы 25 миллионов реалов.

Бразильский президент решил отклонить запрос Германии, аргументируя это тем, что не следует провоцировать Россию.

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Издание также обращает внимание, что запрос снарядов для "Леопарда" первого поколения указывает, что Германия намерена, или как минимум рассматривала в тот момент возможность отправить Украине именно эти устаревшие танки. У "Леопард 1" пушка калибра 105 мм, тогда как у "Леопард 2" калибр орудия 120 мм. Т.е. снаряды у них тоже разные.

Поставки "Леопардов" в Украину

24 января, после многомесячных дискуссий с союзниками, Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2. Тренировать украинских военных будут в Германии, и обучение начнут как можно быстрее. Германия также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание Leopard 2.

Германия также разрешила союзникам поставку Украине имеющихся у них танков Leopard 2. По имеющимся данным, в общей сложности Украина может получить до сотни танков на первом этапе.

Однако сроки поставки могут стать главной проблемой. К примеру, испанские "Леопарды" находятся в очень плохом состоянии. Прежде, чем отправить их в Украину, танки придется сперва отремонтировать.

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