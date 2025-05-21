Портнов многое видел и знал, поэтому он может дать показания против многих людей.

За убийством экс-политика Андрея Портнова, который во времена Виктора Януковича был первым заместителем главы Администрации президента, может стоять кто угодно - слишком много врагов он себе нажил. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире для "Фабрики новостей".

"Этот персонаж за свою короткую жизнь, по большому счету, побывал во всем дерьме, связанном с российско-украинскими отношениями, и в Украине, - связанном с коррупцией, с подключением к некоторым позициям по юридическому сопровождению, в судах, где его только не было... Поэтому, кто его мог на тот свет отправить? Да все могли", - считает Свитан.

По его мнению, с именем Портнова было связано много проблем, которые тянутся со времен еще до президентства Виктора Януковича.

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"Такие люди своей смертью не умирают. Достаточно много знал", - убежден Свитан.

Также у него спросили, могло ли убийство Портнова быть инсценированным. В ответ эксперт проанализировал варианты, которые могут быть связаны с инсценированным убийством.

"Если убит, то убить мог кто угодно. Могли быть другие механизмы. Механизм закрытия. Таким образом показывают - что все: Портнова нет, он убит, расстояние от него. Он уже через некоторое время уже после пластической операции выходит под фамилией какого-то Швеева, допустим, и дальше живет дав какие-то показания на кого-то. Это возможно. Это так называемое закрытие свидетеля. Также, еще одна версия, если она не связана с убийством, то она связана с подтверждением так называемых намерений. Иногда вычисляют, что кто-то хотел убить Портнова, грубо инсценируют убийство, показывают со спины какое-то тело, говорят что это Портнов, а дальше ждут каких-то действий подтверждения... Инсценировка убийства для подтверждения самой задачи убийства", - сообщил Свитан.

Убийство Портнова: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром появилась информация, что Портнова застрелили вблизи Мадрида. Он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову.

По данным испанских медиа, Портнов только что оставил двух дочерей в школе и уже собирался сесть в черный Mercedes, когда к нему подошли двое или трое нападавших и сделали пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали в него. Один из них был смертельным - в затылок.

Как известно, против Портнова в США и Евросоюзе вводили санкции.

В период с 2010 по 2014 год Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины во времена Виктора Януковича, где отвечал за вопросы судебной системы и правовой политики. Его считали серым кардиналом режима Януковича. Портнов отвечал за юридически-правовое обеспечение функционирования режима, в частности за юридическую основу репрессий против оппозиции.

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