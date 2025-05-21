На казанском предприятии КАПО идут работы сразу над семью самолетами Ту-160.

Россияне инвестировали значительные средства в ремонт стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - это свидетельствует о намерении использовать советские машины еще много лет. Соответствующие документы были представлены частной разведывательной компанией Dallas.

Согласно им, в марте в Министерстве обороны РФ утвердили и профинансировали капитальный ремонт шести бомбардировщиков Ту-95МС.

Контракт стоимостью более 270 млн долларов был заключен с 360-м Авиационным ремонтным заводом (Рязань) и Авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева (Таганрог).

Видео дня

Таким образом, с учетом количества машин, капитальный ремонт одного Ту-95МС может обходиться россиянам в более 45 млн долларов.

Не менее интересными являются данные по другим самолетам. Как стало известно, на Казанском авиационном заводе имени Горбунова идут работы сразу над семью самолетами Ту-160. Они имеют номера 705, 801, 401, 703, 804, 904 и 905.

"Среди этих самолетов четыре Ту-160 уже находятся на стадии глубокой модернизации, завершение которой запланировано на 2026 год", - сообщают аналитики Dallas.

Параллельно в Казани собирают прототип футуристического бомбардировщика ПАК ДА ("Перспективный авиационный комплекс дальней авиации") под кодовым названием "Изделие 80".

Речь идет о статическом прототипе, предназначенном для наземных испытаний малозаметной конструкции. Сейчас он находится в процессе монтажа компонентов. Сообщается, что работы могут завершить в течение нескольких лет.

Таким образом, в течение нескольких следующих лет российский флот стратегических бомбардировщиков может вырасти почти на два десятка исправных бортов, что увеличит его залповый потенциал до более 100 ракет дальнего радиуса действия.

"Такой арсенал представляет значительную угрозу даже для стран, которые могут похвастаться передовыми системами противовоздушной обороны", - добавляют специалисты Dallas.

Российское оружие - что надо знать

Ранее в частной разведывательной компании заявили, что в этом году российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" планирует изготовить 633 крылатые ракеты типа Х-101.

Таким образом, среднемесячный плановый темп производства этих ракет составляет примерно 53 единицы в месяц.

Напомним, в прошлом году УНИАН писал, что Москва начала использовать новую версию Х-101, которая имеет двойную боевую часть. Это делает ракету еще более опасной.

Вас также могут заинтересовать новости: