Испанские СМИ утверждают, что убийство совершил профессиональный киллер.

Убийство Андрея Портнова в Испании точно не было случайностью, это дело рук профессионального киллера. Об этом пишет испанское издание Los Replicantes.

По информации журналистов, убийство произошло в 9:15 по местному времени (10.15 по Киеву), когда жертву неожиданно застали двое или трое нападавших. Вооруженные люди начали стрелять, сначала попав Портнову в шею, а затем добив выстрелами в голову, осуществив всего пять выстрелов.

"Национальная полиция сейчас расследует все детали преступления, хотя оно может быть связано со сведением счетов или политическими вопросами. Убийство - дело рук профессиональных киллеров", - пишет издание, не уточняя, это их собственная оценка или предварительные данные полиции.

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Также в Сети появилось заявление пресс-секретаря экстренной медицинской помощи Мадрида Энкарны Фернандес.

"Пострадавший имел ранения, несовместимые с жизнью, вызванные по меньшей мере тремя выстрелами", - рассказала она.

По ее словам, в службы реагирования позвонил гражданин, который проходил мимо и увидел мужчину, лежащего на земле без сознания.

Издание El País со ссылкой на источники в полиции пишет, что Портнов только что оставил двух дочерей в школе и уже собирался сесть в черный Mercedes, когда к нему подошли двое или трое нападавших и сделали пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали в него. Один из них был смертельным - в затылок.

Мадридское издание ABC приводит свидетельства очевидцев, которые видели киллера. По их словам, тот якобы убежал пешком в направлении городского парка Каса-де-Кампо. Он был одет в синий спортивный костюм и поясную сумку. Также сообщается о еще одном или двух мужчинах на мотоцикле, которые якобы были сообщниками стрелка. Всех их сейчас разыскивает полиция.

Пока неизвестно, как долго Портнов жил в Испании, но его дети учились в Американской школе муниципалитета Посуэло-де-Аларкон. Также сообщается, что семья жила в доме неподалеку от этой элитной школы. Согласно отчету Ассоциации частных школ, это вторая самая дорогая школа в Испании, цены на обучение колеблются от 8 925 евро для дошкольных учреждений до 19 865 евро для средней и старшей школы.

Что надо знать об Андрее Портнове

Как писал УНИАН, с 2010 по 2014 год Андрей Портнов был заместителем главы Администрации Президента Украины, где курировал вопросы судебной системы и правовой политики. Его называли серым кардиналом режима Януковича. Портнов отвечал за юридически-правовое обеспечение функционирования режима, в частности за юридическую основу репрессий против оппозиции.

После свержения режима Януковича в 2014 году Портнов покинул Украину, сначала выехав в Россию, а затем - в Австрию. Когда именно он оказался в Испании - не известно.

В 2019 году он неожиданно вернулся в Украину и начал активно выступать в медиа, атакуя представителей послемайданной власти. Но с началом полномасштабной войны при не до конца понятных обстоятельствах сумел снова выехать за границу.

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