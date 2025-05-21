Премьер-министр Польши предупредил, что соглашаться на требования Путина смертельно опасно для Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление кандидата в президенты Кароля Навроцкого о готовности отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку от лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.

Соответствующее сообщение премьер-министра появилось 21 мая на платформе Х.

Туск отметил, что именно запрета вступления Украины в Альянс требует российский диктатор Владимир Путин, который следующим требованием выдвинет капитуляцию Украины. И если и на это Навроцкий согласится, подчеркнул Туск, это станет "смертельно опасно для Польши".

Видео дня

"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу - запрет вступления Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он также подпишет. Смертельно опасно для Польши", - написал польский премьер-министр.

Заявление Навроцкого: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, который вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским победил во втором туре выборов, готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО.

В соцсети Х Навроцкий отреагировал на сообщение лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, в котором тот попросил Навроцкого и Тшасковского подписать "декларацию, которая будет отвечать ожиданиям его избирателей".

"Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи", - заявил Навроцкий.

Менцен в своей декларации предлагает ввести такие запреты: отправлять польских солдат на территорию Украины, подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО и подписывать ратификацию новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: