Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заявление кандидата в президенты Кароля Навроцкого о готовности отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку от лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.
Соответствующее сообщение премьер-министра появилось 21 мая на платформе Х.
Туск отметил, что именно запрета вступления Украины в Альянс требует российский диктатор Владимир Путин, который следующим требованием выдвинет капитуляцию Украины. И если и на это Навроцкий согласится, подчеркнул Туск, это станет "смертельно опасно для Польши".
"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу - запрет вступления Украины в НАТО. Навроцкий только что добровольно подписал это требование. Следующим будет капитуляция и раздел Украины. Он также подпишет. Смертельно опасно для Польши", - написал польский премьер-министр.
Заявление Навроцкого: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, который вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским победил во втором туре выборов, готов отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО.
В соцсети Х Навроцкий отреагировал на сообщение лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, в котором тот попросил Навроцкого и Тшасковского подписать "декларацию, которая будет отвечать ожиданиям его избирателей".
"Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи", - заявил Навроцкий.
Менцен в своей декларации предлагает ввести такие запреты: отправлять польских солдат на территорию Украины, подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО и подписывать ратификацию новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши.