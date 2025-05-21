Любимая 'Мавка' оживает: в Киеве состоится премьера циркового шоу по мотивам популярного мультфильма

Уже 4 июня на сцене киевского МЦКИ цирковое зрелище "Мавка" поразит зрителей любого возраста. Создатели популярных семейных шоу "Вартові мрій" и "Резиденция Санты" - Stage Show (FILM.UA Group) - погрузят зрителей в волшебный мир украинской мифологии. В нем природа имеет голос, а силы добра непременно побеждают над тьмой.

"Мы собрали команду лучших цирковых артистов, чтобы передать всю красоту и очарование культового мультфильма "Мавка. Лесная песня". Ведь это символ современной украинской культуры, который стал близким миллионам даже за пределами нашей страны", - рассказывает Олег Критский, СЕО Stage Show.

Самый успешный украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" оживет благодаря сверхчеловеческим способностям воздушных гимнастов, эквилибристов и жонглеров. Колоритные костюмы вместе с современной яркой постановкой превратят каждый номер в магическое действо.

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"Появление циркового шоу по мотивам анимационного фильма - это новое удивительное воплощение нашей вселенной", - делится Ирина Костюк, продюсер мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Анна Елисеева, продюсер мультфильма, добавляет: "Мы мечтали, чтобы мир "Мавки" выходил за пределы киноэкрана и становился частью повседневной жизни украинцев. Цирковой спектакль - это прекрасная возможность для детей и взрослых окунуться в этот волшебный мир, почувствовать его магию вживую".

Билеты уже в продаже! Не упустите шанс стать частью живой легенды в цирковом исполнении!

Партнеры проекта - 1+1 media и Киевстар ТВ.

Ссылка на билеты: https://concert.ua/uk/events/mavka

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