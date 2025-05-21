Украина становится нейтральным "буферным государством", заявил экстрасенс.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом" озвучил порцию новых пророчеств, в том числе о войне в Украине и о "тихом ядерном кризисе". По его словам, он может случиться в любой момент - "мы в секундах" от него, пишет Daily Mail.

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Ясновидящий предсказал, что война в Украине завершится без официальной победы: конфликт стабилизируется в 2025 году, границы "замораживаются", а Украина становится фактически нейтральным "буферным государством". Он заявил, что истинная причина этого - стремление избежать "системного финансового коллапса в центре Европы".

"Война заканчивается не победой, а экономическим истощением". - сказал Саломе.

По его мнению, происходит молчаливая переконфигурация границ - не физических, а финансовых.

Он также предупредил о "невидимой войне", которая может привести к взрыву ядерного реактора, и только трое мировых лидеров действительно осознают масштаб этой угрозы.

Как акцентировал Саломе, поведение мировой элиты указывает на то, что она уже готовится к катастрофе, в то время как широкой публике демонстрируется "иллюзия стабильности".

Кроме того, по его видению, 2025 год станет годом укрепления так называемого "Маршрута инноваций" - технико-научного альянса между Китаем и Индией, который обходит ключевые опоры западной финансовой системы:

"Соглашения между Пекином и Нью-Дели уже функционируют вне SWIFT и доллара".

Саломе считает, что биотехнологии, полупроводники и квантовая энергия станут основными секторами нового мирового порядка. По его словам, "новая технологически-финансовая экосистема рождается вне зависимости от Вашингтона и Франкфурта" и радикально изменит расстановку мировых сил.

Напомним, ранее УНИАН писал, что "живой Нострадамус" сделал мрачное предсказание на конец 2025 года.

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