Отключения мобильного интернета и связи постепенно становятся нормой в России.

За последние сутки отключение интернета было зафиксировано в Липецкой, Владимирской, Московской и других областях. Местные власти объясняют населению, что это делается "в целях безопасности".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в Facebook.

"Настоящая цель таких действий Кремля - отнюдь не безопасность людей. На самом деле это один из элементов "закручивания гаек" и ограничения свобод, чтобы максимально ограничить доступ россиян к нежелательным Кремлю источникам информации и исключить любую нелояльность режима", - говорится в сообщении.

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Центр противодействия дезинформации отметил, что отключение мобильного интернета и других средств связи постепенно становятся нормой во многих регионах Российской Федерации.

Так, отключения связи начались в РФ накануне "Дня победы". Тогда это объясняли мерами для обеспечения безопасности празднования. Впрочем, после праздника отключения становятся все более частыми.

Сбои мобильного интернета в РФ

5 мая в РФ произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов. Пользователи тогда жаловались на перебои связи и интернет-соединения сразу у всех основных провайдеров: "Билайн", "Мегафон", МТС, Т2, "Ростелеком" и Yota.

Российские власти тогда заявили, что проблемы со связью связаны с подготовкой и проведением парада Победы в Москве, и могут продлиться вплоть до 9 мая.

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