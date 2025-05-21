Блок планирует поэтапно отменить беспошлинный ввоз для товаров дешевле 150 евро.

ЕС рассматривает возможность ввести сбор в размере 2 евро за обработку малоценных посылок, поступающих в рамках электронной коммерции. Блоку приходится бороться с миллиардами дешевых товаров, продаваемых на маркетплейсах.

Издание Reuters пишет, что в 2024 году таможенные органы ЕС обработают около 4,6 миллиарда малоценных посылок, купленных в Интернете, 91% из Китая, что вдвое больше, чем в 2023 году.

В феврале Еврокомиссия заявила, что отменит беспошлинный режим для малоценных грузов стоимостью не более 150 евро, но не раньше 2028 года. Комиссия также изучит возможность введения сбора за обработку товаров электронной коммерции.

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Исполнительная власть ЕС заявила, что сбор будет покрывать работу по обеспечению соответствия огромного количества посылок правилам ЕС, например, по безопасности игрушек, и будет взиматься с интернет-магазинов, а не с покупателей.

"При 4,6 миллиардах посылок невозможно обеспечить надлежащий контроль, а его введение стоит больших денег, поэтому справедливо попросить Alibaba, Temu или Shein оплатить свою долю расходов", - заявил председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге.

Министерство иностранных дел Китая выразило надежду, что ЕС будет придерживаться открытости и "обеспечит справедливые, прозрачные и недискриминационные условия ведения бизнеса для китайских фирм".

Комиссия предложила ввести сбор в размере 2 евро за посылку, доставляемую непосредственно клиенту, или меньший сбор в размере 50 центов за посылки, обрабатываемые на складе на территории ЕС.

Европейские ритейлеры говорят, что существующая политика беспошлинного ввоза дает Temu и Shein преимущество.

Пошлины Трампа - влияние на рынок ЕС

Поток китайского импорта усугубит экономическую угрозу, которую несут Европе пошлины президента США. Жесткие решения Трампа в отношении Китая и Вьетнама означает, что Брюссель должен подготовиться к наплыву азиатских товаров, которые будут перенаправлены на его рынки. Комиссия готовит новые чрезвычайные пошлины в ответ, сообщили чиновники, добавив, что они усилили наблюдение за импортом.

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