Южанина говорит, что представители власти видят деньги больше у физических лиц.

Из-за проблем с наполнением бюджета рядовых украинцев могут обязать платить налоги даже с переводов на карты и продажи подержанных вещей. Об этом в эфире КИЕВ24 заявила депутат ВР Нина Южанина.

По ее словам, власть может принять решение о повышении налогов, в частности для физических лиц. Она добавляет, что сейчас обсуждаются предложения обложить налогом любые доходы, в том числе с продажи через соцсети подержанных вещей.

"Должны знать, что, возможно, власть прибегнет к решению о повышении налогов. Я вижу, как готовятся уже вокруг такая среда, которая подводит под увеличение налогов - а давайте облагать налогами доходы физических лиц все. То есть, перевели друг другу на карточку - это твой доход. Плати налог. Продал какую-то подержанную вещь на какой-то цифровой платформе - плати налог", - говорит депутат.

Видео дня

Налогообложение коснется именно физических лиц, а не структурных источников. О повышении НДС пока не говорят, хотя это не исключено. Также она предостерегает, чтобы в попытках закрыть бюджетный дефицит не допустить вытеснения бизнеса из страны.

"Все сводится к тому, что все же представители власти видят деньги больше у физических лиц. Относительно поднятия каких-то общегосударственных налогов на уровне налога, косвенных налогов, НДС пока я не слышала, но все возможно. Тут главное, чтобы с этим желанием - найти быстрые дополнительные деньги не выплеснули бизнес из Украины. Потому что все работают на грани и, если это не осознается, то очень плохо", - подчеркнула Южанина.

Она объясняет, что где-то нужно "брать 400 млрд грн".

"Я не представляю как сейчас в зале депутаты могут проголосовать за увеличение дефицита даже если это идут на военные цели, без разумного источника наполнения бюджета, доходной части на эту сумму. Потому что призывать нас понимать что идет война..., ну это уже не детский сад далеко. То есть, мы это осознаю и ответственность власти очень важна", - сказала депутат.

Дефицит в украинском бюджете

Как писал УНИАН, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в государственном бюджете Украины не хватает от 400 до 500 млрд гривен на военные расходы. По его словам, с 20 мая миссия МВФ начинает работу по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования EFF. Он сообщил, что ситуация повторяет прошлогоднюю, когда расходы на оборону в бюджете уже значительно превышают запланированные.

Вас также могут заинтересовать новости: