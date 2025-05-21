Самое резкое падение спроса на аренду жилья зафиксировано в Тернополе.

По сравнению с прошлым годом спрос на аренду квартир в западных областях Украины уменьшается, тогда как стоимость растет.

Об этом свидетельствует переданное УНИАН исследование "OLX Недвижимость", авторы которого проанализировали ситуацию на рынке долгосрочной аренды жилья в областных центрах на западе Украины - Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ривне, Хмельницком и Черновцах.

"Во всех областных центрах на западе наблюдается уменьшение количества откликов на объявления. В среднем этот показатель для одно- и двухкомнатных квартир в аренду снизился на 18%. Самое резкое падение зафиксировано в Тернополе: количество откликов на однокомнатные квартиры уменьшилось на 33%; двухкомнатные - на 35%", - говорится в исследовании.

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В Ивано-Франковске похожая ситуация: спрос на двухкомнатные уменьшился на 35%, на однокомнатные - на 33%. Черновцы, Луцк и Ривне также потеряли значительную часть интереса со стороны арендаторов - там падение от 10% до 36%.

Зато Львов - единственный город, где спрос на однокомнатные квартиры вырос - на 14%. Лишь незначительно упала заинтересованность в двухкомнатных квартирах (-1%), но в целом Львов продолжает оставаться крупнейшим городом на рынке аренды жилья в регионе - почти 40% от всех предложений на одно- и двухкомнатные квартиры.

Еще одно исключение - Хмельницкий: там количество отзывов на двухкомнатные квартиры даже немного выросло (+1%), а вот на однокомнатные снизилось на 15%.

Квартиры подорожали почти везде

Эксперты "OLX Недвижимость" сообщают, что за год в большинстве западноукраинских городов медианные арендные ставки выросли. Заметнее всего - в сегменте двухкомнатных квартир. В Ивано-Франковске такие квартиры подорожали на 24% - до почти 15 тыс. грн. В Черновцах - на 22% (14,2 тыс. грн), в Тернополе - на 21% (12 тыс. грн), в Ужгороде - на 13% (20,7 тыс. грн).

В других городах двухкомнатные квартиры также подорожали:

• вРивне на 12%, до 11,2 тыс. грн;

• воЛьвове также на 12%, до 19,8 тыс. грн;

• вХмельницком на 11%, до 10 тыс. грн.

Интересно, что только в Луцке зафиксировали удешевление - аренда двухкомнатных квартир там уменьшилась на 7% и составляет 13 тыс. грн.

Аренда однокомнатных квартир тоже выросла, но умеренно - в среднем на 12%. В Черновцах и Тернополе рост наибольший: на 25% и 22% соответственно.

• Черновцы- с 9,9 тыс. грн до 12,4 тыс. грн (+25%);

• Тернополь- с 8,5 тыс. грн до 10,3 тыс. грн (+22%);

• Ивано-Франковск- с 11 тыс. грн до 12,4 тыс. грн (+13%);

• Луцк- с 11,4 тыс. грн до 13 тыс. грн (+13%);

• Хмельницкий- с 9 тыс. грн до 10 тыс. грн (+11%);

• Ужгород - с 15,8 тыс. грн до 16,8 тыс. грн (+6%);

• Львов- с 16 тыс. грн до 16,5 тыс. грн (+4%);

• Ривне- без изменений: 11 тыс. грн.

Отмечается, что по сравнению с апрелем прошлого года количество предложений на рынке аренды в западных областях почти не изменилось, однако спрос в целом упал. В то же время следует понимать, что основной спрос на рынке долгосрочной аренды приходится на конец лета - осень. Именно в это время стоит ожидать увеличения внимания со стороны соискателей и, как следствие, дальнейшего роста цен.

Аренда квартир в Украине

В первом квартале 2025 года стоимость покупки жилья в Украине существенно выросла по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Больше всего на первичном рынке подорожали двухкомнатные квартиры, сообщает Государственная служба статистики.

В большинстве регионов Украины с начала года выросли цены на аренду однокомнатных квартир. Однако не изменилась стоимость долгосрочной аренды в таких городах, как Днепр (10 000 грн), Луцк (13 000 грн), Полтава (10 000 грн), Ривне (11 000 грн), Ужгород (16 900 грн), Харьков (4 000 грн) и Черкассы (9 000 грн).

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