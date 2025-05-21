В украинских кинотеатрах ленту можно будет посмотреть с 20 ноября 2025 года.

Украинская фантастическая трагикомедия "Ты – космос" (U Are the Universe), мировая премьера которой состоялась на международном кинофестивале в Торонто еще в сентябре 2024 года, наконец-то получила дату проката в Украине.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинских кинотеатрах ленту можно будет посмотреть с 20 ноября 2025 года.

В центре сюжета фильма – украинский космический дальнобойщик Андрей, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной. Но вдруг на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи.

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"Ты – космос" – это одна из самых амбициозных лент современного украинского кино, работа над которой продолжалась в течение семи лет. Специально для съемок построили пять жилых модулей, разработали концепты космического корабля и его интерьера, а также создали полноценного робота.

"Я начал работать над фильмом "Ты – космос" еще в 2015 году, даже не представляя, куда приведет меня эта история. За все эти годы она стала для меня всей жизнью. Сейчас я чувствую только радость, что наконец эта история о последней любви во Вселенной встретится со зрителем", – рассказал режиссер и сценарист Павел Остриков, известный по короткометражным лентам "Голден лав", "Выпуск'97" и "Mia Donna", а также первому украинскому сериалу для Netflix "Первые дни".

Главную роль в фильме сыграл Владимир Кравчук ("Щедрик", "Соседка", "Янтарные копы"), который на сегодняшний день служит в Вооруженных силах Украины.

Также красок и живости ленте добавляют диалоги героя с роботом Максом, которого озвучил Леонид Попадько ("Встреча одноклассников", сериал "Дежурный врач"), также ныне военнослужащий ВСУ.

После дебюта 7 сентября 2024 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, "Ты – космос" путешествовал по ряду влиятельных зарубежных кинофестивалей, а также получил главные награды на научно-фантастических фестивалях в Страсбурге, Триесте, Париже и Бостоне.

Международные СМИ и зрители также тепло отзываются об украинском фильме о космосе. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов.

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