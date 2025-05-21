Многочисленные исследования показали, что чашка кофе полезна для кишечника.

Кофе не только пробуждает утром, но и дает толчок миллиардам дружественных микробов, живущих в пищеварительной системе. Есть доказательства, что эспрессо может положительно влиять на микробиом, что приводит к улучшению состояния здоровья и даже продлению жизни.

"Эти микробы все чаще оказывают благотворное влияние на метаболизм, контроль веса и психическое здоровье. Кофе содержит несколько соединений, которые действуют как пробиотики, то есть они питают пробиотические полезные бактерии, обеспечивая их питательными веществами, необходимыми для роста и функционирования", - рассказала дипломированный диетолог и практик функциональной медицины Никола Шубрук изданию The Telegraph.

Кофеин действует как стимулятор, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике. В исследовании 2023 года, опубликованном в журнале Nutrients, изучалась связь между кофеином, потреблением кофе и микробиомом толстой кишки. Результаты показали, что богатство микробиома выше у тех, кто регулярно пьет кофе, у них больше полезных видов Alistipes и Faecalibacterium и меньше вредных Erysipelatoclostridium, которые вызывают проблемы. Это следует из предыдущего исследования, в котором обнаружили, что употребление кофе связано с увеличением количества бифидобактерий.

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Кофе также содержит растительные соединения, называемые полифенолами, которые содержатся во фруктах, овощах, травах, специях, чае, темном шоколаде и вине.

"Полифенолы действуют как противовоспалительные антиоксиданты. Они могут помочь снизить риск развития рака, нейтрализуя вредные свободные радикалы", - отмечает Шубрук.

В частности, такой полифенол как хлорогеновая кислота. Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году в журнале Experimental and Clinical Sciences, пациенты, употреблявшие кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты, снизили риск развития диабета 2-го типа и неалкогольной жировой болезни печени, а также похудели.

Установленные исследования также показали, что кофеин полезен для кишечника, стимулируя толстую кишку и способствуя регулярному опорожнению.

Что лучше - черный кофе или кофе с молоком

Эксперты сходятся во мнении, что черный кофе лучше, чем капучино, латте или флэт уайт.

"Доказано, что молоко препятствует усвоению полифенолов", - говорит Юлия Копчиньска, микробиолог из Польского института биохимии и биофизики в Варшаве.

Что лучше - робуста или арабика

Существует два основных вида кофейных зерен: арабика и робуста.

"Каждый из них обладает различными качествами на определенных этапах обжарки. Хотя светлая обжарка обычно содержит больше кофеина, в ней сохраняется больше антиоксидантов, чем в темной обжарке. В зернах робусты светлой обжарки больше антиоксидантов, чем в кофе арабики светлой обжарки", - говорит Копчиньска.

Длительность хранения зерен также влияет на уровень полифенолов в них: в зернах, хранившихся 12 месяцев и дольше, их содержание снижается.

Какая польза от растворимого кофе

Хотя исследования показывают, что растворимый кофе может содержать даже больше полифенолов и минералов, чем молотый, в нем также на 100% больше акриламида, а в заменителях кофе его может быть даже на 300% больше.

"Акриламид образуется в кофе в процессе обжарки, и если люди подвергаются его воздействию в больших количествах, это может повысить риск повреждения нервов и рака. Однако Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует сократить количество акриламида в нашем рационе. Поэтому мы также рекомендуем классический молотый кофе, а не растворимый и его заменители", - говорит Копчиньска.

Сколько кофе можно пить в день

"Если предположить, что чашка кофе составляет 220 мл, то две-три чашки - это оптимальный вариант, а пять - верхний предел. Максимальное рекомендуемое количество кофеина - 400 мг в день. Превышение 600 мг связано с бессонницей и высоким давлением", - говорит Копчиньска.

По ее словам, в чашке кофе домашнего приготовления содержится от 70 до 140 мг кофеина, в зависимости от зерна и способа приготовления. В то время как средний кофе в кофейне содержит 180 мг кофеина.

Как лучше всего готовить кофе

Заваренный кофе содержит кафестол и кахвеол - химические вещества, известные как дитерпены.

"Кафестол и кахвеол известны своими противовоспалительными, антидиабетическими, противораковыми и полифенольными свойствами. Их содержание в нефильтрованном кофе в 30 раз выше", - говорит Копчиньска.

С другой стороны, по ее словам, нефильтрованный кофе содержит масла, которые, как было доказано, повышают уровень холестерина.

"Фильтрованный кофе не только содержит меньше кофейных масел, но и содержит меньше кофеина по сравнению с нефильтрованным", - отметила эксперт.

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Foods, показало, что приготовление кофе в аєропрессе лучше всего сохраняет полифенолы.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали идеальное время для чашки кофе.

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