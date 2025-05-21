Завтра же по всей Украине будет тепло, в ряде областей осадки.

В ближайшее воскресенье, 25 мая, отмечают День Киева. Именно в этот день в столице ожидаются сильные осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Внимательно! По предварительным прогнозам на День Киева, 25-го мая, в столице вероятны обильные ливни с грозами", - спрогнозировала она.

Что касается погоды завтра, 22 мая, то в Украине будет тепло. Практически повсеместно будет доминировать теплая воздушная масса, в течение дня +18...+24 градуса.

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Дожди с грозами пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра будет без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +22 градусов.

Похолодание и дожди в Киеве

О том, что в столице должно похолодать, говорят и в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в ближайшие дни столицу и область ждет переменчивая погода - прогнозируются перепады температуры и атмосферного давления, а также периодические осадки.

До 24 мая на территории Киева и области будет наблюдаться неустойчивая метеорологическая ситуация: будут меняться температурные показатели, уровень влажности и атмосферного давления.

По прогнозам, сегодня-завтра воздух постепенно будет прогреваться - днем температура будет достигать +20...+24 градусов. Однако это потепление не будет длительным.

"В субботу снова ощутимое снижение температуры, но непродолжительное!" - отмечают метеорологи.

Также сообщается, что 21 и 22 мая осадков не предвидится, в пятницу вероятны небольшие дожди местами, а в субботу - умеренные осадки на отдельных участках.

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