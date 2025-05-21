По его словам, предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом "вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года".

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не могут "решать все мировые проблемы". Об этом сообщает Clash Report.

"Есть много в мире достойных внимания поводов. Многое происходит ужасного. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - сказал он на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

По его словам, предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом "вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года".

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"США надо вести переговоры с РФ для предотвращения просчетов и конфликтов, но дружественные отношения наладятся, если изменятся условия", - отметил Рубио.

При этом, Рубио в споре с сенатором Биллом Китингом отказался напрямую называть президента РФ Владимира Путина военным преступником.

"Что ж, я думаю, вы можете посмотреть на случаи, которые там случались, и, конечно, охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение - это положить конец этой войне... Мы не положим конец войне, не поговорив с Путиным. Это человек, с которым мы ведем переговоры", - сказал он.

Также госсекретарь заявил, что статус "Талибана" в США как террористической организации сейчас пересматривается на фоне освобождения задержанных американцев.

Переговоры по Украине - позиция Рубио

По словам госсекретаря, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом кремлевский правитель Путин пообещал передать Вашингтону свои условия прекращения огня в Украине.

Рубио назвал переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле положительным шагом, однако отметил, что Белый дом до сих пор не увидел "шагов к миру":

Во время заседания Рубио защищал усилия Трампа по прекращению огня, а также оправдывал нежелание американского президента вводить санкции против Москвы.

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