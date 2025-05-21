Более половины украинского бюджета идет на оборону, говорят в правительстве.

С начала года на нужды Сил обороны Украины из государственного бюджета было потрачено 449 миллиардов гривен. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в течение января-апреля на приоритетные статьи бюджета потратили 1,2 трлн грн. Из них в частности на Силы обороны ушло:

365 млрд грн - зарплаты военнослужащим,

84 млрд грн - закупка техники, оружия, боеприпасов, продовольствия для Сил обороны.

"В целом на безопасность и оборону потрачено более 60% от всех расходов общего фонда государственного бюджета. Все обязательства перед нашими защитниками государство выполняет своевременно и в полном объеме. Так будет и в дальнейшем", - заявил руководитель правительства.

Видео дня

Что касается гражданских расходов, то важнейшими из них Шмыгаль назвал следующие:

213 млрд грн - социальные выплаты, пособия, стипендии,

54 млрд грн - субвенции местным бюджетам,

более 50 млрд грн - финансирование программы медицинских гарантий.

Расходы украинского госбюджета

Как писал УНИАН, недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в этом году в государственном бюджете не хватает от 400 до 500 млрд гривен на военные расходы. По его словам, из-за этого уже в ближайшие недели правительству, вероятно, придется пересматривать бюджет.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют изменить систему выплат при рождении ребенка. В частности за каждое рождение предлагается выплачивать 50 тысяч гривен. Также в планах еще ряд дополнительных выплат, связанных с рождением ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: