Проект потенциально позволит "распилить" десятки миллиардов долларов.

Москва намерена создать собственную систему спутникового интернета по аналогии с американским Starlink Илона Маска. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как рассказал гендиректор российской аэрокосмической компании "Бюро 1440" Дмитрий Баканов, проект под названием "Рассвет" предполагает создание сети спутников на низкой околоземной орбите, которая обеспечит территорию РФ доступом в интернет на высокой скорости.

Помимо этого новая система, как надеются в Москве, позволит повысить точность российской навигационной системы ГЛОНАСС. Например, заявляется, что точность определения координат для беспилотников вырастет до 2,5 метра.

Видео дня

Пока данный проект находится на стадии обсуждения. В частности программу "Рассвет" решили включить в новый национальный проект по освоению космоса, куда также вошла инициатива в области ядерной энергетики – "Космический атом".

Как работает спутниковый интернет

Starlink, который россияне хотят скопировать для себя, представляет собой достаточно сложную и весьма дорогостоящую систему. При правильной реализации система может обеспечить высокоскоростным интернетом пользователей в районах, где нет кабельного или качественного мобильного интернета.

В отличие от большинства спутников, находящихся на геостационарной орбите на высоте 35 786 км, спутники Starlink расположены на высоте всего около 550 км. Это позволяет существенно уменьшить задержку сигнала (ping) — до 20–40 мс, что сравнимо с обычным кабельным или мобильным интернетом.

Каждый пользовательский терминал (так называемая "тарелка") получает сигнал непосредственно со спутников, которые в свою очередь могут передавать данные через лазерные каналы в другие спутники сети или наземные станции (шлюзы), подключенные к оптоволоконной сети.

Однако, чтобы система могла работать так, как задумано, требуются огромные инвестиции в создание всей инфраструктуры. По состоянию на 2025 год Starlink насчитывает более 5000 спутников, обеспечивая покрытие большей части планеты.

В 2018 году компания SpaceX оценила, что первоначальные затраты на проект Starlink составят не менее 10 миллиардов долларов США. Однако в 2021 году Илон Маск заявил, что общие инвестиции могут достигнуть 20–30 миллиардов долларов, учитывая расширение сети и обслуживание.

Вас также могут заинтересовать новости: